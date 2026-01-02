Ένας ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός ηγέτης παρέδωσε την Πέμπτη σε έναν Αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο αυτό που, όπως είπε, ήταν μέρος ενός ουκρανικού drone που περιείχε δεδομένα τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, αποδείκνυαν ότι ο ουκρανικός στρατός είχε στοχεύσει αυτή την εβδομάδα μια προεδρική κατοικία στη Ρωσία.

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Δευτέρα το Κίεβο ότι προσπάθησε να χτυπήσει μια κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας με 91 drone μακράς εμβέλειας.

Η Ρωσία πλέον λέει ότι θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της θέση στις εν εξελίξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας έδειχνε τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων, να παραδίδει στον αμερικανό ακόλουθο αυτό που περιέγραψε ως τον μηχανισμό ελέγχου ενός drone που βρέθηκε ανάμεσα στα συντρίμμια.

Τι περιέχουν οι «αποδείξεις»

«Η αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου της μνήμης του ελεγκτή πλοήγησης των drones που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει χωρίς αμφιβολία ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα κτιρίων της κατοικίας του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ», δήλωσε ο Κοστιούκοφ.

«Υποθέτουμε ότι αυτό το μέτρο θα εξαλείψει κάθε αμφιβολία και θα επιτρέψει την αποκατάσταση της αλήθειας».

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε μια επίθεση με drone. Ανάλογες ήταν και οι πληροφορίες του CNN που ανέφερε ότι αξιωματούχοι της CIA ενημέρωσαν τον Τραμπ ότι με βάση τη στοιχεία που έχουν συλλέξει η ουκρανική επίθεση δεν είχε στόχο την κατοικία του Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε αρχικά να συμμερίζεται τις καταγγελίες της Ρωσίας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το φερόμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για αυτό.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε πιο επιφυλακτικός, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Για προβοκάτσια μιλά η Ουκρανία

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι εμπλέκεται σε τέτοια επίθεση και χαρακτήρισε τις καταγγελίες ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης με στόχο να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λευκό Οίκο.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τερματισμό πολέμου στην Ουκρανία σημαδεύτηκε για ακόμα μία φορά με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αλληλοκατηγορίες Κιέβου και Μόσχας.

Η Ουκρανία αρνείται επίσης ότι βρίσκεται πίσω από την πρωτοχρονιάτικη επίθεση στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της Χερσώνας που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 άμαχοι που γιόρταζαν για την έλευση του νέου έτους και κάνει λόγο για προβοκάτσια της Ρωσίας με στόχο τον εκτροχιασμό των συνομιλιών.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Ουκρανίας Ντμίτρο Λιχόβι.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) υποστήριξε ότι είναι πιθανόν ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά την διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων με μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού επενδύοντας στο σενάριο «μαζικοί φόνοι πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις» στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής των πλαστής σημαίας στημένων επιχειρήσεων.