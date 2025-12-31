Ουκρανία: «Γελοίο» το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία σαν «απόδειξη» για την επίθεση στην κατοικία Πούτιν
Η Ουκρανία διαψεύδει ότι πραγματοποίησε επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ
Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.
Το Κίεβο από την πρώτη στιγμή διέψευσε την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν
«Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι.
«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».
Το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα σαν «απόδειξη» στην κατοικία του Πούτιν:
Downed UAV with a 6kg explosive charge — Russian MOD publishes VIDEO PROOF of Ukrainian attack on Putin’s residence
The attempt was carried out on the night of December 28 to 29 pic.twitter.com/evZkbOHhgq
— Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025
Η Ουκρανία έπληξε διυλιστήριο στη Ρωσία
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην πόλη-λιμάνι Τουαπσέ στη νότια Ρωσία και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Χερσόνησο Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ.
Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο προσθέτει ότι μονάδες επεξεργασίας στο διυλιστήριο και δύο προβλήτες στον τερματικό του Κρασνοντάρ υπέστησαν ζημιές.
