Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones.

Ό,τι κι αν έχει συμβεί, αυτή η εξέλιξη θα δυσκολέψει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι έτσι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει, όπως αναφέρει το Interfax.

Russian ‍Foreign Minister Sergei Lavrov says ⁠Ukraine tried ‍to ‍attack President Vladimir ‍Putin’s ⁠residence in ⁠the ‍Novgorod region and so ⁠Moscow’s negotiating position will change, according to Interfax.https://t.co/PT4mC8rFln pic.twitter.com/WgSawng0uk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 29, 2025

Δεν έχει γίνει σαφές αν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία του

Πιο συγκεκριμένα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι στις 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drone μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία του εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρει το Yahoo News UK.

Η Ουκρανία διαψεύδει την επίθεση

Το Κίεβο αρνείται ότι πραγματοποίησε επίθεση.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τες ως «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι με τέτοιες δηλώσεις η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Russia is preparing strikes on government buildings in Kyiv, President Zelensky said. He also denied claims of a direct Ukrainian attack on Putin’s residence, calling the allegations “a lie.” https://t.co/j0Cr96p6QK — KyivPost (@KyivPost) December 29, 2025

Αναμένεται νέα επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ

Η είδηση για την καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από τη μεριά της Ουκρανίας γίνεται γνωστή, ενώ αναμενόταν νέα τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πρόεδροι είχαν μιλήσει και χθες στο τηλέφωνο πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας στο Μαρ-α-Λάγκο, το ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την επικοινωνία ως ένα «πολύ καλό και παραγωγικό τηλεφώνημα», ενώ ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι δύο πρόεδροι συνομίλησαν για μία ώρα και ένα τέταρτο.