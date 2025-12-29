Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσουν και πάλι τηλεφωνικά «πολύ σύντομα».

Ο Ρώσος και ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μιλήσουν και πάλι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ μίλησαν πριν από τις χθεσινές συνομιλίες ανάμεσα σε Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο νόμος που επικύρωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νομοθετικές αλλαγές που δίνουν στη Ρωσία το δικαίωμα να αγνοεί τις αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται από ξένα και διεθνή δικαστήρια, καθώς η Ουκρανία και η Ευρώπη πιέζουν να τιμωρηθεί η Μόσχα για τον πόλεμο.

Με τις αλλαγές αυτές, η Μόσχα θα έχει το δικαίωμα, βάσει της εγχώριας νομοθεσίας της, να αγνοεί αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται από ξένα δικαστήρια για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, όπως εξηγεί το Al Jazeera.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνείς νομικούς φορείς, οι οποίες δεν βασίζονται σε διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των αλλαγών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί προφανή απάντηση σε διάφορες πρωτοβουλίες για τη δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία και ο οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν συμφωνία που θέτει τις βάσεις για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου κατά της Ρωσίας.