29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 19:13

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Κορυφώνεται ξανά η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την καταγγελλόμενη από το Κρεμλίνο επίθεση με drones στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι «πρόκειται για ψέματα» εκ μέρους της Μόσχας, η οποία πάντως προειδοποιεί για αντίποινα. Επίσης, δείχνει το Λονδίνο για τις ουκρανικές «προκλήσεις», λέγοντας ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.

«Δεν θα μείνει αναπάντητο»

Με δηλώσεις του στο δίκτυο RussiaToday,  ο υψηλόβαθμος σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «οι τρομοκρατικές ενέργειες του Κιέβου δεν θα μείνουν αναπάντητες». Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι σοκαρισμένος και εξοργισμένος» για την επίθεση στην κατοικία του Ρώσου ομολόγου του. Και φέρεται να είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «ευτυχώς που δεν δώσαμε Τόμαχοκ στον Ζελένσκι».

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαίωσε τις προγενέστερες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού, Σεργκέι Λαβρόφ. Είπε ότι μετά από αυτή την επίθεση, η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Βρετανικές προκλήσεις»

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Μόσχα εκτιμά ότι στόχος της επίθεσης είναι να σταματήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό μάλιστα είπε ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Συνεπώς, είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία τη νύχτα με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Όλα καταστράφηκαν όλα από τη ρωσική αεράμυνα. Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν ζημιές, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι στόχοι είχαν ήδη επιλεγεί για αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», είπε, προσθέτοντας ότι η επίθεση ισοδυναμεί με «κρατική τρομοκρατία».

Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και ότι ενώ η Ρωσία δεν θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις, η θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην κατοικία Ντολγκίγιε Μπόροντι, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ιωσήφ Στάλιν, τον Νικίτα Χρουστσόφ, τον Μπόρις Γέλτσιν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ζελένσκι: «Συνηθισμένα ψέματα»

Από την πλευρά του το Κίεβο διαψεύδει ότι επιτέθηκε στη ρωσική προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι πρόκειται για «ψευδή κατηγορία». Και εκτίμησε ότι με τον τρόπο αυτό η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ρωσικός ισχυρισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αυτό, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι «άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσική Ομοσπονδία», μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Είναι σαφές ότι χθες είχαμε μια συνάντηση με τον (Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ. Και είναι σαφές ότι για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ ημών και της Αμερικής και σημειώνουμε πρόοδο, είναι μια αποτυχία», πρόσθεσε.

«Δεν θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Θα μπορέσουν να τον τερματίσουν μόνο μέσω πίεσης. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έψαχναν για αφορμή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ισχυρισμός του Λαβρόφ θα μπορούσε να αποτελέσει προαναγγελία για περαιτέρω πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία. Συμπεριλαμβανομένων βασικών κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο.

«Όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση τώρα. Απολύτως όλοι. Μπορεί να ξεκινήσει ένα χτύπημα στην πρωτεύουσα, ειδικά επειδή αυτό το άτομο, αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι, είπε ότι θα επέλεγαν κατάλληλους στόχους. Αυτό αποτελεί απειλή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τον ρωσικό στρατό να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της περιοχής Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία. Ρώσος διοικητής δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας βρίσκονται 15 χλμ. από τη μεγαλύτερη πόλη της.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε
Βίντεο 29.12.25

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αγγελική Λάμπρη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 29.12.25

Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο 36χρονος πυγμάχος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του είναι καλή.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος 29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
