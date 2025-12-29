Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Κορυφώνεται ξανά η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την καταγγελλόμενη από το Κρεμλίνο επίθεση με drones στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι «πρόκειται για ψέματα» εκ μέρους της Μόσχας, η οποία πάντως προειδοποιεί για αντίποινα. Επίσης, δείχνει το Λονδίνο για τις ουκρανικές «προκλήσεις», λέγοντας ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.

«Δεν θα μείνει αναπάντητο»

Με δηλώσεις του στο δίκτυο RussiaToday, ο υψηλόβαθμος σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

<br />

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «οι τρομοκρατικές ενέργειες του Κιέβου δεν θα μείνουν αναπάντητες». Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι σοκαρισμένος και εξοργισμένος» για την επίθεση στην κατοικία του Ρώσου ομολόγου του. Και φέρεται να είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «ευτυχώς που δεν δώσαμε Τόμαχοκ στον Ζελένσκι».

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαίωσε τις προγενέστερες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού, Σεργκέι Λαβρόφ. Είπε ότι μετά από αυτή την επίθεση, η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Kremlin aide Yuri Ushakov states that President Vladimir Putin informed President Trump of the claimed Ukrainian drone attack against his residence in the Novgorod Oblast of Northwestern Russia during this morning’s phone call, with Trump said to have been “shocked and outraged,”… pic.twitter.com/nPrr83GJIS — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025

«Βρετανικές προκλήσεις»

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Μόσχα εκτιμά ότι στόχος της επίθεσης είναι να σταματήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό μάλιστα είπε ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας.

<br />

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Συνεπώς, είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία τη νύχτα με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Όλα καταστράφηκαν όλα από τη ρωσική αεράμυνα. Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν ζημιές, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι στόχοι είχαν ήδη επιλεγεί για αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», είπε, προσθέτοντας ότι η επίθεση ισοδυναμεί με «κρατική τρομοκρατία».

Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και ότι ενώ η Ρωσία δεν θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις, η θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην κατοικία Ντολγκίγιε Μπόροντι, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ιωσήφ Στάλιν, τον Νικίτα Χρουστσόφ, τον Μπόρις Γέλτσιν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ζελένσκι: «Συνηθισμένα ψέματα»

Από την πλευρά του το Κίεβο διαψεύδει ότι επιτέθηκε στη ρωσική προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι πρόκειται για «ψευδή κατηγορία». Και εκτίμησε ότι με τον τρόπο αυτό η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ρωσικός ισχυρισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αυτό, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι «άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσική Ομοσπονδία», μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Είναι σαφές ότι χθες είχαμε μια συνάντηση με τον (Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ. Και είναι σαφές ότι για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ ημών και της Αμερικής και σημειώνουμε πρόοδο, είναι μια αποτυχία», πρόσθεσε.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer. This alleged «residence strike» story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

«Δεν θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Θα μπορέσουν να τον τερματίσουν μόνο μέσω πίεσης. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έψαχναν για αφορμή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ισχυρισμός του Λαβρόφ θα μπορούσε να αποτελέσει προαναγγελία για περαιτέρω πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία. Συμπεριλαμβανομένων βασικών κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο.

«Όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση τώρα. Απολύτως όλοι. Μπορεί να ξεκινήσει ένα χτύπημα στην πρωτεύουσα, ειδικά επειδή αυτό το άτομο, αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι, είπε ότι θα επέλεγαν κατάλληλους στόχους. Αυτό αποτελεί απειλή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τον ρωσικό στρατό να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της περιοχής Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία. Ρώσος διοικητής δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας βρίσκονται 15 χλμ. από τη μεγαλύτερη πόλη της.