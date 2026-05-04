Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφρόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο πλοίο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθησης», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Eνα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα αρρώστησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, στην πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για την κρίση, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελεί ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ⁠δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων.

Ωστόσο, οι αρχές ​του νησιωτικού κράτους του Πράσινου Ακρωτηρίου δήλωσαν ότι δεν επέτρεψαν στο MV Hondius, που φέρει ολλανδική σημαία, να αγκυροβολήσει ως προληπτικό μέτρο, με «στόχο την προστασία της εθνικής δημόσιας υγείας».

Οι λοιμώξεις από τον χανταϊό είναι σπάνιες και συνήθως συνδέονται με την έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά.

«Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σοβαρές, δεν μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών.

Ένας επιβάτης του MV Hondius, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο BBC: «Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αεροπλάνο βρίσκεται καθ’ οδόν και μόλις φτάσει εδώ, τρία άτομα θα μεταφερθούν αμέσως στην Ευρώπη.

«Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι από εμάς θα πλεύσουμε σχεδόν σίγουρα προς τις Καναρίους Νήσους.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου προφανώς δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί μας. Αυτό είναι που ακούμε από τον καπετάνιο και το προσωπικό. Από ό,τι βλέπω, η διάθεση (στο πλοίο) είναι αρκετά καλή.

Μόνο ένα άτομο έχει εξεταστεί (αυτό που βρίσκεται τώρα στη Νότια Αφρική) και βρέθηκε θετικό στον ιό. Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν οι άλλες περιπτώσεις αφορούν τον ίδιο ιό ή κάτι άσχετο.

«Αν πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για χανταϊό, τότε ο τρόπος μετάδοσης παραμένει κάπως αινιγματικός. Μας έχουν ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολη/σπάνια.

«Ελπίζουμε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες θα υποβληθούν σύντομα σε εξετάσεις και τότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης».