Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:59
Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό
Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 18:57

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφρόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε  η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο πλοίο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθησης», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Eνα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα αρρώστησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, στην πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για την κρίση, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελεί ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ⁠δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων.

Ωστόσο, οι αρχές ​του νησιωτικού κράτους του Πράσινου Ακρωτηρίου δήλωσαν ότι δεν επέτρεψαν στο MV Hondius, που φέρει ολλανδική σημαία, να αγκυροβολήσει ως προληπτικό μέτρο, με «στόχο την προστασία της εθνικής δημόσιας υγείας».

Οι λοιμώξεις από τον χανταϊό  είναι σπάνιες και συνήθως συνδέονται με την έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά.

«Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σοβαρές, δεν μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών.

Ένας επιβάτης του MV Hondius, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο BBC: «Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αεροπλάνο βρίσκεται καθ’ οδόν και μόλις φτάσει εδώ, τρία άτομα θα μεταφερθούν αμέσως στην Ευρώπη.

«Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι από εμάς θα πλεύσουμε σχεδόν σίγουρα προς τις Καναρίους Νήσους.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου προφανώς δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί μας. Αυτό είναι που ακούμε από τον καπετάνιο και το προσωπικό. Από ό,τι βλέπω, η διάθεση (στο πλοίο) είναι αρκετά καλή.

Μόνο ένα άτομο έχει εξεταστεί (αυτό που βρίσκεται τώρα στη Νότια Αφρική) και βρέθηκε θετικό στον ιό. Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν οι άλλες περιπτώσεις αφορούν τον ίδιο ιό ή κάτι άσχετο.

«Αν πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για χανταϊό, τότε ο τρόπος μετάδοσης παραμένει κάπως αινιγματικός. Μας έχουν ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολη/σπάνια.

«Ελπίζουμε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες θα υποβληθούν σύντομα σε εξετάσεις και τότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύνταξη
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό - Δεν το αφήνουν να δέσει

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Σύνταξη
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Αποτροπιασμός 04.05.26

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Σύνταξη
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Σκηνικό έντασης 04.05.26 Upd: 19:04

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom» - Διαψεύδει η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες στον Λίβανο ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και IDF

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σύνταξη
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
On Field 04.05.26

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Επικαιρότητα 04.05.26

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)

Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γάζα 04.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Σύνταξη
On Field 04.05.26

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

