Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της

Ένας 36χρονος άνδρας καταδικάστηκε στη Βρετανία για μια σοκαριστική υπόθεση stalking, κατά την οποία χρησιμοποίησε ψεύτικο προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών για να παγιδεύσει την πρώην σύντροφό του.

Ο δράστης δημιούργησε λογαριασμό με φωτογραφίες της γυναίκας και παρίστανε ότι ήταν εκείνη, συνομιλώντας με άνδρες και καλώντας τους στο σπίτι της. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα μηνύματα είχαν ακραίο και βίαιο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα κάποιοι να φτάνουν στη διεύθυνσή της πιστεύοντας ότι είχαν κανονίσει ερωτική συνάντηση.

Το περιστατικό πήρε επικίνδυνη τροπή όταν άγνωστοι άρχισαν να εμφανίζονται επανειλημμένα έξω από το σπίτι της. Σε μία περίπτωση, άνδρας έσπασε μέρος της πόρτας προσπαθώντας να μπει, ενώ σε άλλη κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι την ώρα που η κόρη της γυναίκας βρισκόταν μόνη της στον επάνω όροφο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 18 άτομα είχαν λάβει οδηγίες να επισκεφθούν το σπίτι, ενώ τους δίνονταν ακόμη και λεπτομέρειες για το πώς να μπουν μέσα. Οι περισσότεροι συνεργάστηκαν με την αστυνομία, παραδίδοντας στοιχεία που βοήθησαν στην έρευνα.

Καταδικάστηκε ο δράστης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον δράστη μέσω διαδικτύου, όπου εκείνος χρησιμοποιούσε ψεύτικη ταυτότητα. Με την πάροδο του χρόνου η συμπεριφορά του έγινε ελεγκτική και επιθετική, φτάνοντας ακόμη και σε περιστατικά σωματικής βίας. Μετά τον χωρισμό, επιχείρησε να την δυσφημίσει σε συγγενείς και φίλους της και, όταν εκείνη τον απέρριψε, κλιμάκωσε την παρενόχληση.

Η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ότι κινούνταν κοντά στο σπίτι της γυναίκας τις ώρες που ήταν ενεργά τα ψεύτικα προφίλ, χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές και λαμβάνοντας μέτρα για να μην εντοπιστεί.

Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σοβαρή παρενόχληση, επίθεση και άρνηση συνεργασίας με τις αρχές. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.