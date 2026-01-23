Βρετανία: Γυναίκα σκότωσε, διαμέλισε και έθαψε τη σύντροφό της – Έθαψε τη σορό σε κήπο
Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε 15 χρόνια μετά
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
Μια γυναίκα που αγνοούνταν για 15 χρόνια βρέθηκε θαμμένη σε κήπο σπιτιού αφού τη δολοφόνησε η σύντροφός της. Η Anna Podedworn, 40 ετών, κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Izabela Zablocka το 2010 και στη συνέχεια προσπάθησε για να συγκαλύψει το έγκλημα.
Η Zablocka είχε μεγαλώσει στην Πολωνία όπου έπειτα από έναν γάμο στα 20 της απέκτησε μία κόρη. Λίγο αργότερα χώρισε, ξεκίνησε σχέση με την Anna Podedworn, και μετακόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009. Αρχικά έμειναν στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Ντέρμπι όπου εργάζονταν σε εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών.
Η σορός της Zablocka βρέθηκε την 1η Ιουνίου 2025, θαμμένη στον κήπο ενός σπιτιού, όπου ζούσαν το ζευγάρι.
Η τελευταία επικοινωνία της Ζαμπλότσκα με την οικογένειά της ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα της τον Αύγουστο του 2010, μετά το οποίο χάθηκε η επαφή μαζί της.
Missing Polish mother was dismembered and buried in bin bags by partner, court hears https://t.co/bJu5d9YzNz pic.twitter.com/CxYSgg0jjZ
— The Independent (@Independent) January 22, 2026
Πώς έγινε η άγρια δολοφονία
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε λίγο μετά το τηλεφώνημα αυτό και η Anna Podedworn διαμέλισε τη σορό κόβοντάς τη στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι, την έδεσε με μονωτική ταινία, τοποθέτησε τα λείψανα σε μαύρες πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και τα έθαψε στον πίσω κήπο. Στη συνέχεια κάλυψε το σημείο με τσιμέντο.
Η οικογένεια δήλωσε την εξαφάνισή της Zablocka στις βρετανικές αρχές τον Νοέμβριο του 2010 και πολωνικές στον Ιανουάριο του 2011, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να είπε επανειλημμένα ψέματα στην αστυνομία για την τύχη του θύματος.
Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 2024, όταν δημοσιογράφος από την Πολωνία επισκέφθηκε την Anna Podedworn στο Ηνωμένο Βασίλειο για να της πάρει συνέντευξη. Λόγω της πίεσης που ένιωσε, φέρεται να κατέρρευσε και στη συνέχεια έστειλε email στην αστυνομία λέγοντας ότι είχε στοιχεία για την υπόθεση και αργότερα πήγε σε αστυνομικό τμήμα. Παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Izabela Zablocka , ισχυριζόμενη όμως ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια καβγά και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η εισαγγελία απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό ως νέο ψέμα με σκοπό τη συγκάλυψη της δολοφονίας.
- Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
- «Να μείνουμε ενωμένοι ως το τέλος»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του (vid)
- Δέσποινα Βανδή: Οριστικά εκτός από το J2US, ποιος είναι ο λόγος
- Ενίσχυση του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Πιερ Μπουρντιέ: Το δεξί και το αριστερό χέρι του Κράτους
- Βρετανία: Γυναίκα σκότωσε, διαμέλισε και έθαψε τη σύντροφό της – Έθαψε τη σορό σε κήπο
- «Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στο MEGA
- Ευρώπη: Αναζητούν επιλογές που «θα έκαναν τον Τραμπ ευτυχισμένο χωρίς να πουλήσουν τη Γροιλανδία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις