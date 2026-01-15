Σοκ προκαλεί στο Νιού Τζέρσεϊ το έγκλημα με δράστη μια μητέρα η οποία σκότωσε τα δύο παιδιά της, δύο αγόρια ηλικίας 5 και 7 ετών.

Τα δύο αγόρια εντόπισε νεκρά ο πατέρας τους όταν επέστρεψε στο σπίτι το απόγευμα εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να δολοφονήθηκαν από τη 35χρονη μητέρα τους, Priyatharsini Natarajan.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά είχαν στραγγαλιστεί από τη μητέρα τους, η οποία και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σπίτι βρέθηκε και σημείωμα στο οποίο η 35χρονη φέρεται να ομολογεί ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, εκφράζοντας παράλληλα πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει άγνωστο και διερευνάται από τις Αρχές.

Η Priyatharsini Natarajan, η οποία εμφανίζεται με απλανές βλέμμα στη φωτογραφία μετά τη σύλληψή της, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κακουργήματα πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, καθώς και για κατοχή όπλου τρίτου βαθμού με παράνομο σκοπό.