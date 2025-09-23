Μία 45χρονη στη Νέα Ζηλανδία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ

Η Χακιούνγκ Λι επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον ευατό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Mum of children discovered dead in suitcases found guilty of murder after chilling trialhttps://t.co/M1UXLO9JYx — Newstalk ZB (@NewstalkZB) September 23, 2025

Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.