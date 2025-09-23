Νέα Ζηλανδία: Ένοχη η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά της και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες
Τα λείψανα των παιδιών είχαν βρεθεί το 2022 μέσα σε βαλίτσες σε αποθήκη.
- Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
- Τραγωδία: Νεκρή 74χρονη έπειτα από φωτιά σε σπίτι
- «Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο
- Πώς απαντάει το Κατάρ στο Ισραήλ – «Πλέον είναι εθνική απειλή και για εμάς»
Μία 45χρονη στη Νέα Ζηλανδία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.
Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ
Η Χακιούνγκ Λι επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον ευατό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.
Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.
Mum of children discovered dead in suitcases found guilty of murder after chilling trialhttps://t.co/M1UXLO9JYx
— Newstalk ZB (@NewstalkZB) September 23, 2025
Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.
Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.
Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.
Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.
Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.
- Βόλος: Πως συνέβη η τραγωδία με τον 20χρονο φοιτητή – Το παιχνίδι στην ταράτσα με τους φίλους του
- 2ο Φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο: Μια τριήμερη γιορτή στο Γκάζι
- Όταν ο Φουρνιέ μιλούσε με θαυμασμό για τον Ντιλικινά: «Δώστε του μια πραγματική ευκαιρία» (vid)
- Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
- Νέα Ζηλανδία: Ένοχη η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά της και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις