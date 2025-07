Πατέρας σκότωσε την 9χρονη Ελληνοκαναδή κόρη του – Η καταγγελία για απαγωγή και τα οικονομικά προβλήματα

Συγκλονίζει η υπόθεση του θανάτου της 9χρονης Μελίνας Γαλάνη Φρατόλιν κατά τη διάρκεια διακοπών με τον πατέρα της στη Νέα Υόρκη. Ο Καναδός επιχειρηματίας κατηγορείται ότι σκότωσε την 9χρονη κόρη το, κρύβοντας το πτώμα της κάτω από ένα κορμό σε μια απομακρυσμένη λίμνη – λίγο πριν την επιστρέψει στην πρώην σύζυγό του.

Ο 45χρονος Λουτσιάνο Φρατολίν, είχε ισχυριστεί στην αστυνομία πριν τη σύλληψή του ότι η μικρή Μελίνα Γαλάνη-Φρατολίν είχε πέσει θύμα απαγωγής, με την καταγγελία του να κινεί αμέσως τις υποψίες των Αρχών αφού δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να την υποστήριζε.

Ο 45χρονος ισχυρίστηκε ότι την είχαν απαγάγει δύο άντρες με ένα λευκό φορτηγάκι το Σάββατο, προκαλώντας την έκδοση Amber Alert.

«Ο κύριος Φρατολίν δήλωσε πως είχε σταματήσει σε ένα πάρκινγκ κοντά στην Έξοδο 22 της Ι-87, στην περιοχή της λίμνης Τζορτζ, για να ουρήσει. Αρχικά είπε ότι απομακρύνθηκε από το όχημά του και όταν επέστρεψε, το παιδί του είχε εξαφανιστεί. Ανέφερε ένα ύποπτο λευκό όχημα κοντά στο σημείο και δύο άνδρες σε αυτό. Αυτό το σενάριο ερευνήθηκε εξονυχιστικά και διαψεύστηκε» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ ΜακΚόνελ, σύμφωνα με την εφημερίδα Montreal Journal.

Το άψυχο σώμα του 9χρονου κοριτσιού βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα κάτω από έναν κορμό σε ρηχό υδάτινο σημείο στη βόρεια άκρη της λίμνης Τζορτζ, κοντά στην πόλη Τικοναρόγκα.

Εις βάρος του 45χρονου πατέρα έχει ασκηθεί δίωξη για φόνο β’ βαθμού και παράνομη απόρριψη σορού, σύμφωνα με τη New York Post.

Τόσο ο Φρατολίν όσο και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, από την οποία πήρε διαζύγιο το 2019, ζούσαν στο Κεμπέκ. Η μικρή Μελίνα διέμενε μόνιμα με τη μητέρα της και βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο διακοπών που είχαν προγραμματιστεί από καιρό με τον πατέρα της. Οι δύο τους είχαν φτάσει στην αμερικανική πολιτεία στις 11 Ιουλίου.

Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η 9χρονη ήταν γύρω στις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου, σε εστιατόριο στο Σαρατόγκα Σπρινγκς μαζί με τον πατέρα της, όπως έδειξαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας. Η Μελίνα φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της μία ώρα αργότερα και δεν υπήρχε κάτι ανησυχητικό. Η επιστροφή τους στο Κεμπέκ ήταν προγραμματισμένη για εκείνη τη μέρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Μελίνα δολοφονήθηκε μεταξύ 7:40 και 9:12 το ίδιο βράδυ.

