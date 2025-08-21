Μια μητέρα ​​πυροβόλησε και σκότωσε δύο από τα τρία παιδιά της και τον σύζυγό της προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της και αυτοκτονήσει.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ βρέθηκε νεκρή μαζί με τον σύζυγό της Ράιαν Λονγκ, 48 ετών, και δύο από τα παιδιά τους, τον οκτάχρονο Πάρκερ και την εξάχρονη Ράιαν, στο σπίτι τους στο Νιου Χάμσαϊρ τη Δευτέρα το βράδυ.

Το μικρότερο παιδί τους, ηλικίας 3 ετών, δεν έπαθε τίποτα.

Η μητέρα πυροβόλησε το σύζυγό της πολλές φορές

Η γυναίκα κατέγραφε τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο σε μια σειρά από ολοένα και πιο οδυνηρά βίντεο στο TikTok, στα οποία ομολόγησε ότι η ψυχική της υγεία ήταν σε κλονισμό και ότι βρισκόταν σε βαθιά κατάθλιψη.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι η Έμιλι πέθανε από ένα μόνο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, γεγονός που θεωρείται αυτοκτονία.

Τα δύο παιδιά της πέθαναν το καθένα ως αποτέλεσμα ενός μόνο τραύματος από πυροβολισμό στο κεφάλι, κάτι που ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε ως ανθρωποκτονία.

Ο σύζυγος της Έμιλι υπέστη πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς και ο θάνατός του έχει επίσης χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία.

Το παιδί που επέζησε βρίσκεται τώρα υπό την επιμέλεια της οικογένειας καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση προσπαθούν να κατανοήσουν το κίνητρο των πράξεων της 34χρονης μητέρας.

Το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο TikTok

Στο τελευταίο της βίντεο, το οποίο κοινοποίησε μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό τους, η Έμιλι εξήγησε ότι αυτή και τα παιδιά της αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τη διάγνωση του συζύγου της, αλλά ότι ήταν αφοσιωμένη στη βελτίωση της ψυχικής της υγείας.

«Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κρυφτώ κάτω από μια κουβέρτα με τα παιδιά μου, αλλά αυτό δεν είναι υγιές για αυτά και δεν είναι υγιές για μένα», είπε.

«Σήμερα αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω μια συνειδητή προσπάθεια να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου. Βγαίνω από αυτή την κατάθλιψη είτε το θέλω είτε όχι.»

«Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω την κανονικότητα».