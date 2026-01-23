Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών

Ο σκελετός μιας Πολωνής μητέρας που είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν 15 χρόνια εντοπίστηκε θαμμένος σε κήπο στη Μεγάλη Βρετανία, αποκαλύπτοντας ένα έγκλημα ιδιαίτερης αγριότητας. Η γυναίκα είχε δολοφονηθεί, διαμελιστεί και κρυφτεί σε σακούλες σκουπιδιών από τη σύντροφό της.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι ένορκοι άκουσαν πως η Άννα Ποντεντβόρνα, 40 ετών, επιχείρησε να συγκαλύψει τη δολοφονία της Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα μέσα από μια ακολουθία «σκόπιμων, υπολογισμένων, φρικιαστικών και χρονοβόρων πράξεων», μετά την ανθρωποκτονία το 2010.

Η σχέση των δύο γυναικών

Η Ποντεντβόρνα, η οποία σύμφωνα με το δικαστήριο είχε μια «θυελλώδη και ταραχώδη» σχέση με την Ζαμπλότσκα, κατηγορείται για φόνο μεταξύ 27 Αυγούστου και 1 Οκτωβρίου 2010, παρεμπόδιση νόμιμης ταφής και παραβίαση της δικαιοσύνης μεταξύ 27 Αυγούστου 2010 και 2 Ιουνίου 2025.

Η κατηγορουμένη, από την οδό Μπόγιερ στο Ντέρμπι, βρέθηκε στο εδώλιο, καθώς ο εισαγγελέας Γκόρντον Άσπντεν ΚΣ άνοιξε την υπόθεση εναντίον της στο Crown Court, την Πέμπτη.

Ο Άσπντεν είπε στους ενόρκους ότι η Ζαμπλότσκα, η οποία ήταν 30 ετών κατά τη στιγμή του «βίαιου θανάτου» της, είχε μεγαλώσει στη βορειοδυτική Πολωνία.

Δυστυχώς, ο γάμος της Ιζαμπέλα με τον σύζυγό της δεν κράτησε, χώρισαν και σύντομα μετά η Ιζαμπέλα ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη, Άννα Ποντεντβόρνα».

Η επιτροπή έμαθε ότι οι δύο γυναίκες νοίκιασαν μαζί ένα διαμέρισμα στην Πολωνία πριν μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας εργασία το 2009, ζώντας αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια μετακομίζοντας σε ένα μικρό σπίτι με βεράντα στο Ντέρμπι.

Τόσο η Ζαμπλότσκα όσο και η κατηγορουμένη εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο πουλερικών, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Μετά από ένα τηλεφώνημα στη μητέρα της στις 28 Αυγούστου 2010, η οικογένεια της Ζαμπλότσκα, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της που ζούσε ακόμα στην Πολωνία, δεν είχε ξανά νέα της.

Η φρικτή δολοφονία στη Μεγάλη Βρετανία

Ο Άσπντεν ανέφερε: «Η υπόθεση της Εισαγγελίας είναι ότι λίγο μετά το τελευταίο τηλεφώνημα της Ιζαμπέλα στη μητέρα της, η κατηγορουμένη Άννα Ποντεντβόρνα τη δολοφόνησε».

«Αφού το έκανε αυτό, διαμέλισε το σώμα της Ιζαμπέλα κόβοντάς το στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι, το έδεσε με ταινία, έβαλε τα υπολείμματα σε μαύρες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και τα έθαψε στον πίσω κήπο. Στη συνέχεια, έβαλε ένα τμήμα από τσιμεντένια βάση για να κρύψει τον βρώμικο, πρόχειρο τάφο της Ιζαμπέλα».

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε: «Η συγκάλυψη της κατηγορουμένης μετά τον φόνο περιελάμβανε μια σειρά από σκόπιμες, υπολογισμένες, φρικτές και χρονοβόρες πράξεις, τις οποίες πραγματοποίησε με αποφασιστικότητα και σκοπό για μια περίοδο αρκετών ημερών. Πώς και γιατί ακριβώς η κατηγορουμένη δολοφόνησε την Ιζαμπέλα, μόνο αυτή γνωρίζει και, για προφανείς λόγους, δεν θα το αποκαλύψει ποτέ».

Όταν η αστυνομία μίλησε με την Ποντεντβόρνα, αυτή τους είπε ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν η Ζαμπλότσκα, κάτι που ο Άσπντεν χαρακτήρισε ως «ψέματα και συνέχεια της συγκάλυψης μετά τη δολοφονία».

Ο εισαγγελέας είπε ότι η «αυξανόμενη πίεση» έκανε την δολοφόνο να «σπάσει» πέρυσι, όταν ένας Πολωνός δημοσιογράφος ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να της πάρει συνέντευξη.

Τα λείψανα της Ζαμπλότσα βρέθηκαν από την αστυνομία στον κήπο ενός ακινήτου στην οδό Princes, στο Νόρμαντον, όπου οι γυναίκες ζούσαν μαζί.