Μια έγκυος γυναίκα στο Οχάιο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ίντια Κινάμορ ήταν 26 ετών όταν δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στις 4 Μαρτίου 2023. Την ίδια ημέρα επρόκειτο να υποβληθεί σε πρόκληση τοκετού.

Την σκότωσε ο πατέρας του παιδιού της

Στις 21 Αυγούστου, οι Ρόμπερτ Έρβι 20 ετών, Κέιβον Γουόρεν, 30 ετών, και Λαμάρ Σάγκς , 22 ετών, κατηγορήθηκαν για 13 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία, καθώς και κατηγορίες για διάρρηξη και κακούργημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου των Εισαγγελέων της Κομητείας Hamilton.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το έγκλημα ήταν σκηνοθετημένο ώστε να μοιάζει με διάρρηξη και ληστεία.

«Αυτή θα έπρεπε να ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της Ίντιας», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Χάμιλτον, Κόνι Πίλιτς. «Αντ’ αυτού, ο πατέρας του παιδιού συνωμότησε με δύο άλλους για να τη δολοφονήσουν. Είναι σπαρακτικό. Το γραφείο μου θα φροντίσει να αποδοθεί δικαιοσύνη τόσο για την Ίντια όσο και για το μωρό της».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γουόρεν αναγνωρίστηκε ως ο πατέρας του αγέννητου παιδιού της Κινάμορ και προσπάθησε να την πιέσει να κάνει έκτρωση, ωστόσο, ο νόμος το απαγόρευσε.

Την εποχή του θανάτου της Ίντια, ο Γουόρεν φέρεται να είχε σχέση με μια άλλη γυναίκα, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και έχασε το σπίτι του.

Αντιμετωπίζουν ισόβια κάθειρξη

Οι τρεις άνδρες φέρονται να συνωμότησαν για να δολοφονήσουν την γυναίκα με τον Γουόρεν να ζητά ακόμη και άδεια από την εργασία του λόγω πένθους πριν από τον θάνατό της.

Μετά την αρχική τους σύλληψη, η μητέρα της γυναίκας είπε ότι χαίρεται που επιτέλους αποδίδεται δικαιοσύνη.

«Τώρα μπορώ να επιστρέψω και να της πω ότι οι άνθρωποι που της το έκαναν αυτό έχουν συλληφθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε η Τέρι Κίναμορ.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι Γουόρεν, Έρβιν και Σαγκς αντιμετωπίζουν και οι δύο την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης για τις κατηγορίες.