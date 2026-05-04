Τρίτη 05 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Πιστός στους «γλάρους» ο Χούρζελερ – Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο προπονητής της Μπράιτον
On Field 04 Μαΐου 2026, 21:30

Πιστός στους «γλάρους» ο Χούρζελερ – Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο προπονητής της Μπράιτον

Ο 33χρονος τεχνικός συμφώνησε με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για την επέκταση της συνεργασίας τους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Φαμπιάν Χούρζελερ είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Μπράιτον, καθώς ο 33χρονος τεχνικός της αγγλικής ομάδας συμφώνησε με την διοίκηση των «γλάρων» για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του νεαρού προπονητή λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά οι ιθύνοντες της Μπράιτον θέλησαν να «κλείσουν» άμεσα το συγκεκριμένο «μέτωπο», καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πληροφορίες που θέλουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, να έχουν στα υπόψιν τον Γερμανό προπονητή.

Οι διοικούντες την Μπράιτον θορυβήθηκαν από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Χούρζελερ, προκειμένου να επεκτείνει την συνεργασία του με τους «γλάρους».

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα αναφέρουν ότι η απάντηση που έδωσε ο Γερμανός προπονητής είναι καταφατική και απομένουν πλέον οι ανακοινώσεις.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου έκανε μια μεγάλη αύξηση αποδοχών στον Χούρζελερ, ώστε να κρατήσει τον Γερμανό προπονητή στον πάγκο της ομάδας, αλλά υπάρχει και μια άλλη σημαντική παράμετρος που οδήγησε τις δύο πλευρές σε συμφωνία.

Ο Γερμανός προπονητής δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση νεαρών παικτών και θεωρεί πως στο Amex stadium έχει την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, για να εφαρμόσει το πλάνο που έχει στο μυαλό του.

Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον 33χρονο τεχνικό κι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η Μπράιτον είναι αυτή την στιγμή στην όγδοη θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί την έξοδο στην Ευρώπη, καθώς είναι έναν βαθμό πίσω από την έβδομη Μπρέντφορντ και δύο από την έκτη Μπόρνμουθ.

Απομένουν τρεις ακόμα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό σημαίνει ότι οι «γλάροι» μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους.

Κι όσο για τις επίσημες ανακοινώσεις από την διοίκηση των γλάρων για το νέο συμβόλαιο του Χούρζελερ; Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα επισημοποιηθεί πριν το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος.

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Αθλητική Ροή
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Βάιος Μπαλάφας
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

