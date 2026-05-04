Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 15:55

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Ανατριχίλα και βαθιά οργή προκαλούν τα νεότερα στοιχεία που αποκαλύπτονται γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Κριστίνα Γιοκσίμοφ, η οποία είχε διακριθεί ως φιναλίστ σε διαγωνισμό ομορφιάς στην Ελβετία. Η υπόθεση, που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, φωτίζεται πλέον από λεπτομέρειες που καταδεικνύουν την ακραία βιαιότητα του εγκλήματος και το σκοτεινό παρασκήνιο της σχέσης με τον σύζυγό της.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού, η οποία φέρεται να πυροδοτήθηκε από τη διαδικασία διαζυγίου, την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές εκκρεμότητες.

Προς τα έξω, ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοφ έμοιαζαν να ζουν μια ιδανική ζωή, την οποία φίλοι και γνωστοί περιέγραφαν συχνά ως «η τέλεια οικογένεια». Εκείνη, πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία και coach πασαρέλας. Εκείνος, γιος επιτυχημένου δικηγόρου, με καλή επαγγελματική πορεία, μεγάλο σπίτι και φήμη αφοσιωμένου πατέρα.

Οι φωτογραφίες που ανέβαζε η Κριστίνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζαν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι με τις δύο μικρές τους κόρες, σε προσεκτικά επιλεγμένες στιγμές που έκρυβαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα. Μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της, είχε δημοσιεύσει εικόνες από μια ρομαντική απόδραση σε πολυτελές ξενοδοχείο με θέα τη χιονισμένη λίμνη της Λουκέρνης. Από έξω, όλα έδειχναν επιτυχία και σταθερότητα — μέχρι που συνέβη το αδιανόητο.

Φρικιαστικές αποκαλύψεις

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του σε κατάσταση ακραίας οργής και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της, φτάνοντας στο σημείο να πολτοποιήσει μέρη του σώματός της, όπως καταγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Η φρικιαστική φύση του εγκλήματος προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην Ελβετία αλλά και διεθνώς.

Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί το 2017, ζούσε σε μια ευρύχωρη μεζονέτα στους εύπορους λόφους του Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία. Στα μάτια των γειτόνων, ο Ρίμπεν έμοιαζε υποδειγματικός σύζυγος και πατέρας, συμμετέχοντας μάλιστα εθελοντικά σε ομάδα προσκόπων.

Φίλη της Κριστίνα ανέφερε ότι πάντα έδειχνε χαρούμενη και τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη, ενώ άλλοι τη χαρακτήριζαν «τέλεια οικογένεια». Ωστόσο, καθώς η δίκη του Ρίμπεν αναμένεται να ξεκινήσει, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της δολοφονίας αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η βία ξέσπασε κατά τη διάρκεια έντονου καβγά για τον χωρισμό. Στις 13 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι φέρεται να συζητούσε τους όρους του διαζυγίου, με τον Ρίμπεν να αρνείται να το αποδεχτεί, να απαιτεί την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και να αρνείται οικονομική στήριξη.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι την άρπαξε από τον λαιμό και την πίεσε στον τοίχο, πριν τη στραγγαλίσει χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο σαν κορδέλα. Στη συνέχεια, προχώρησε στον διαμελισμό και την πολτοποίηση του σώματός της.

Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ίχνη έντονης κακοποίησης, με τραύματα στο πρόσωπο, μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος και τούφες μαλλιών που είχαν ξεριζωθεί. Μετά τον θάνατό της, ο δράστης χρησιμοποίησε εργαλεία όπως σέγα, μαχαίρι και ψαλίδι κήπου για να διαμελίσει τη σορό, ενώ σύμφωνα με τους ερευνητές αφαίρεσε μεθοδικά τη μήτρα της, σε μια πράξη που ειδικοί χαρακτηρίζουν ως σκόπιμο ακρωτηριασμό.

Μέρη του σώματος τοποθετήθηκαν σε βιομηχανικό μπλέντερ, ενώ άλλα διαλύθηκαν σε χημικό υγρό. Την ίδια στιγμή, φέρεται να παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube κατά τη διάρκεια των πράξεών του.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας της Κριστίνα πήγε στο σπίτι, ανήσυχος επειδή η κόρη του δεν είχε παραλάβει τα παιδιά της από το νηπιαγωγείο. Ο Ρίμπεν ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε πού βρίσκεται, συμπεριφερόμενος για ώρες σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, ο πατέρας εντόπισε στο υπόγειο μια μαύρη σακούλα από την οποία προεξείχαν ξανθές τρίχες. Όταν την άνοιξε, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα: το κομμένο κεφάλι της κόρης του. Σε κατάσταση σοκ, έτρεξε έξω καλώντας σε βοήθεια, πριν επιστρέψει για να αντιμετωπίσει τον γαμπρό του.

Ο Ρίμπεν συνελήφθη επιδεικνύοντας πλήρη απάθεια. Αργότερα παραδέχθηκε τον διαμελισμό, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα και ότι πανικοβλήθηκε. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του τον επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, κάτι που ερευνάται.

Μετά το έγκλημα, φίλοι της Κριστίνα άρχισαν να αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα της σχέσης τους, κάνοντας λόγο για χειριστική και υποτιμητική συμπεριφορά από την πλευρά του Ρίμπεν. Όπως ανέφεραν, η σχέση είχε επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη γέννηση των παιδιών, με την ίδια να εκφράζει συχνά την απογοήτευσή της για την πορεία του γάμου τους.

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Σκηνικό έντασης 04.05.26 Upd: 16:00

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Η CENTCOM διέψευσε ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο - Σκληρές μάχες στον Λίβανο ανάμεσα σε μαχητές της Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Η επιστολή του 04.05.26

Ο Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ - «Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται»

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχεροπούλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

