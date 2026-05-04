Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Ανατριχίλα και βαθιά οργή προκαλούν τα νεότερα στοιχεία που αποκαλύπτονται γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Κριστίνα Γιοκσίμοφ, η οποία είχε διακριθεί ως φιναλίστ σε διαγωνισμό ομορφιάς στην Ελβετία. Η υπόθεση, που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, φωτίζεται πλέον από λεπτομέρειες που καταδεικνύουν την ακραία βιαιότητα του εγκλήματος και το σκοτεινό παρασκήνιο της σχέσης με τον σύζυγό της.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού, η οποία φέρεται να πυροδοτήθηκε από τη διαδικασία διαζυγίου, την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές εκκρεμότητες.

Προς τα έξω, ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοφ έμοιαζαν να ζουν μια ιδανική ζωή, την οποία φίλοι και γνωστοί περιέγραφαν συχνά ως «η τέλεια οικογένεια». Εκείνη, πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία και coach πασαρέλας. Εκείνος, γιος επιτυχημένου δικηγόρου, με καλή επαγγελματική πορεία, μεγάλο σπίτι και φήμη αφοσιωμένου πατέρα.

Οι φωτογραφίες που ανέβαζε η Κριστίνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζαν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι με τις δύο μικρές τους κόρες, σε προσεκτικά επιλεγμένες στιγμές που έκρυβαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα. Μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της, είχε δημοσιεύσει εικόνες από μια ρομαντική απόδραση σε πολυτελές ξενοδοχείο με θέα τη χιονισμένη λίμνη της Λουκέρνης. Από έξω, όλα έδειχναν επιτυχία και σταθερότητα — μέχρι που συνέβη το αδιανόητο.

Φρικιαστικές αποκαλύψεις

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του σε κατάσταση ακραίας οργής και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της, φτάνοντας στο σημείο να πολτοποιήσει μέρη του σώματός της, όπως καταγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Η φρικιαστική φύση του εγκλήματος προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην Ελβετία αλλά και διεθνώς.

Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί το 2017, ζούσε σε μια ευρύχωρη μεζονέτα στους εύπορους λόφους του Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία. Στα μάτια των γειτόνων, ο Ρίμπεν έμοιαζε υποδειγματικός σύζυγος και πατέρας, συμμετέχοντας μάλιστα εθελοντικά σε ομάδα προσκόπων.

Φίλη της Κριστίνα ανέφερε ότι πάντα έδειχνε χαρούμενη και τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη, ενώ άλλοι τη χαρακτήριζαν «τέλεια οικογένεια». Ωστόσο, καθώς η δίκη του Ρίμπεν αναμένεται να ξεκινήσει, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της δολοφονίας αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η βία ξέσπασε κατά τη διάρκεια έντονου καβγά για τον χωρισμό. Στις 13 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι φέρεται να συζητούσε τους όρους του διαζυγίου, με τον Ρίμπεν να αρνείται να το αποδεχτεί, να απαιτεί την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και να αρνείται οικονομική στήριξη.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι την άρπαξε από τον λαιμό και την πίεσε στον τοίχο, πριν τη στραγγαλίσει χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο σαν κορδέλα. Στη συνέχεια, προχώρησε στον διαμελισμό και την πολτοποίηση του σώματός της.

Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ίχνη έντονης κακοποίησης, με τραύματα στο πρόσωπο, μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος και τούφες μαλλιών που είχαν ξεριζωθεί. Μετά τον θάνατό της, ο δράστης χρησιμοποίησε εργαλεία όπως σέγα, μαχαίρι και ψαλίδι κήπου για να διαμελίσει τη σορό, ενώ σύμφωνα με τους ερευνητές αφαίρεσε μεθοδικά τη μήτρα της, σε μια πράξη που ειδικοί χαρακτηρίζουν ως σκόπιμο ακρωτηριασμό.

Μέρη του σώματος τοποθετήθηκαν σε βιομηχανικό μπλέντερ, ενώ άλλα διαλύθηκαν σε χημικό υγρό. Την ίδια στιγμή, φέρεται να παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube κατά τη διάρκεια των πράξεών του.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας της Κριστίνα πήγε στο σπίτι, ανήσυχος επειδή η κόρη του δεν είχε παραλάβει τα παιδιά της από το νηπιαγωγείο. Ο Ρίμπεν ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε πού βρίσκεται, συμπεριφερόμενος για ώρες σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, ο πατέρας εντόπισε στο υπόγειο μια μαύρη σακούλα από την οποία προεξείχαν ξανθές τρίχες. Όταν την άνοιξε, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα: το κομμένο κεφάλι της κόρης του. Σε κατάσταση σοκ, έτρεξε έξω καλώντας σε βοήθεια, πριν επιστρέψει για να αντιμετωπίσει τον γαμπρό του.

Ο Ρίμπεν συνελήφθη επιδεικνύοντας πλήρη απάθεια. Αργότερα παραδέχθηκε τον διαμελισμό, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα και ότι πανικοβλήθηκε. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του τον επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, κάτι που ερευνάται.

Μετά το έγκλημα, φίλοι της Κριστίνα άρχισαν να αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα της σχέσης τους, κάνοντας λόγο για χειριστική και υποτιμητική συμπεριφορά από την πλευρά του Ρίμπεν. Όπως ανέφεραν, η σχέση είχε επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη γέννηση των παιδιών, με την ίδια να εκφράζει συχνά την απογοήτευσή της για την πορεία του γάμου τους.