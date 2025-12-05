Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα – Αθωώθηκε από το δικαστήριο
Το τραγικό περιστατικό στην Ιταλία είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του 54χρονου δολοφόνου, Σάντρο Μουνιάι, έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων
- Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ - Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
- Ποιοι τουρίστες επιλέγουν την Αθήνα – Οι δύο σημαντικότερες αγορές
- Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.
Το τραγικό περιστατικό στην Ιταλία είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Σ. Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου. Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Γκ. Ντόντολι.
Πώς οδηγήθηκε στην απαλλαγή – Τι έκρινε το δικαστήριο
Σύμφωνα με την εισαγγελία, μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».
Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι. Οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.
- Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα – Αθωώθηκε από το δικαστήριο
- Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
- Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
- Ανασχηματισμός στην Κύπρο με μήνυμα (;) για τον GSI
- ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Βουρδέρης: «Αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει»
- Θεσσαλία: Κοντά στα όρια υπερχείλισης ο Πηνειός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις