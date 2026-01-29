Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Ήταν καλοκαίρι του 2004 όταν ο Τζεφ Λίντσεϊ κυκλοφορούσε το Darkly Dreaming Dexter. Ένα βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Dexter Morgan – έναν σκοτεινό τύπο και serial killer, που ωστόσο δουλεύει για την Αστυνομία του Μαϊάμι και δολοφονεί μόνο όσους το αξίζουν. Κανείς δεν περίμενε, μάλλον ούτε ο ίδιος ο συγγραφέας, την απήχη που θα είχε ο αντιήρωράς του – μια απήχηση που γιγαντώθηκε όταν το μυθιστόρημα βρήκε τον δρόμο του για τη μικρή οθόνη και έγινε σειρά.

Ωστόσο η ιδέα του Τζεφ Λίντσεϊ δεν άνηκε στη σφαίρα της παρθενογένεσης. Περίπου τρεις δεκαετίες προτού αποφασίσει να κάτσει στη γραφομηχανή του και «γεννήσει» τον σκοτεινό κόσμο του Dexter, υπήρχε ένας serial killer στη νότια Αμερική που η ιστορία του τον ενέπνευσε.

View this post on Instagram A post shared by Dexter Morgan (@dexter_show)

Ο Πέντρο Ροντρίγκες Φίλιο ήταν ένας βραζιλιάνος δολοφόνος, που σκόρπισε τον τρόμο στις γειτονιές της Μίνας Ζεράις και του Σάο Πάολο, «κέρδισε» τον τίτλο του Εκδικητή από τον Τύπο της χώρας του και υποστήριζε ότι σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους – αλλά όπως έλεγε πάντα, όλοι τους το άξιζαν.

Ο πατέρας και η δολοφονική ορμή

Πολλά πράγματα για τη ζωή και την δολοφονική του πορεία δεν είναι γνωστά – μόνο όσα είχε γράψει ο ίδιος ανά περιόδους και είχαν πει τα μίντια της Βραζιλίας.

Γεννήθηκε στη Μίνας Ζεράις το 1954, μέσα σε μια φτωχή οικογένεια και με έναν κακοποιητικό πατέρα, που δεν σταματούσε να τον δέρνει. Όπως είχε πει η πρώτη του επιθυμία για δολοφονία του ήρθε όταν ήταν μόλις 13 ετών. Τότε σκέφτηκε να σκοτώσει τον ξάδερφό του, μάλιστα προσπάθησε να τον ρίξει σε μια πρέσα ζαχαροκάλαμου, αλλά τελευταία στιγμή θα το μετανιώσει και θα τον σώσει.

Μετά από 365 ημέρες δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και διέπραξε το πρώτο του έγκλημα. Θύμα του ο αντιδήμαρχος της πόλης του, καθώς είχε απολύσει τον πατέρα του από φύλακα του σχολείου κατηγορώντας τον για κλοπές. Και ο Πέντρο Ροντρίγκες Φίλιο δεν έμεινε εκεί – σκότωσε και τον φύλακα που θεωρούσε ότι όντως έκανε τις κλοπές.

Ως καταζητούμενος πλέον στη γενέτειρά του, ο 14χρονος Πέντρο φεύγει για το Σάο Πάολο. Και η δολοφονική του ορμή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, ο Πέντρο Ροντρίγκες Φίλιο τα βάζει με το δίκτυο ναρκωτικών της περιοχής, δολοφονόντας βαποράκια και εμπόρους που συναντάει. Ο Τύπος τον αποθεώνει και αρχίζει να του χαρίζει το ψευδώνυμο του Εκδικητή.

View this post on Instagram A post shared by History Uncovered (@realhistoryuncovered)

Ο έρωτας και το μακελειό

Εκείνη την περίοδο θα γνωρίσει τη Μαρία – τη χήρα εντός βαρώνου ναρκωτικών στο Σάο Πάολο. Ο Πέντρο ερωτεύεται και αναλαμβάνει να την προστατεύσει – εξοντώνοντας τρεις εχθρούς που είχε ο νεκρός σύζυγός της.

Οι δυο τους θα γίνουν ζευγάρι, εκείνη θα μείνει έγκυος, αλλά δεν θα χαρούν ποτέ τη γέννηση του παιδιού τους: η Μαρία δολοφονείται από μια αντίπαλη συμμορία και αυτό εξοργίζει τον Πέντρο.

Το τι συνέβει ακριβώς κανείς δεν ξέρει, αλλά ένα βράδυ κατά την διάρκεια του γάμου ενός γκάνγκστερ της περιοχής, ο Πέντρο Ροντρίγκες Φίλιο μαζί με μερικούς φίλους του, θα εισβάλουν στο γλέντι, θα δολοφονήσουν επτά και θα τραυματήσουν άλλους 16 ανθρώπους.

Και οι δολοφονίες δεν θα σταματήσουν εκεί: έως το 1973 ο Πέντρο θα δολοφονήσει αρκετούς ακόμα – με έναν από τους τελευταίους να είναι ο πατέρας του.

Όταν έμαθε ότι εκείνος σκότωσε τη μητέρα του, θα κανονίσει να τον δει στη φυλακή και θα τον μαχαιρώσει 22 φορές, προτού του ξεριζώσει την καρδιά και τη μασήσει.

Στα 18 του χρόνια θα συλληφθεί και θα καταδικαστεί για τους φόνους 47 ανθρώπων – εκείνος επέμενε ότι ήταν περισσότεροι από 100 και όλοι τους άξιζαν αυτό που έπαθαν.

Θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του πίσω από τα κάγκελα. Θα αφεθεί ελεύθερος τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά δεν θα χαρεί αυτή την ελευθερία για περισσότερο από πέντε χρόνια.

Το 2023 θα δολοφονηθεί έξω από το σπίτι του. Οι Αρχές της Βραζιλίας θεωρούν ότι ήταν χτύπημα – ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει λυθεί έως σήμερα.