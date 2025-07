Δαίμονας εντολέας, φόβος και παράνοια στη Νέα Υόρκη: O serial killer Γιος του Σαμ στοιχειώνει ξανά

Οι serial killer επιστρέφουν στη μικρή οθόνη καθώς το Netflix διευρύνει το επιτυχημένο (και εξαιρετικά αμφιλεγόμενο) true crime franchise του, Conversations with a Killer, φέρνοντας στην οθόνη τον διαβόητο Γιο του Σαμ.

Το ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes είναι συνέχεια των προηγούμενων αφιερωμάτων στους Τζέφρι Ντάμερ, Τεντ Μπάντι και Τζον Γουέιν Γκέισι και θέλει να καταδυθεί στα σκοτεινότερα βάθη του ανθρώπινου μυαλού, εξερευνώντας τον serial killer που στοίχειωσε τη Νέα Υόρκη -τον Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς, γνωστό και ως Γιο του Σαμ.

Η τριμερής σειρά θα μεταφέρει τους θεατές στην καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες αναζητήσεις εγκληματία στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ξεδιπλώνοντας τον απεγνωσμένο αγώνα του αστυνομικού τμήματος της πόλης (NYPD) να συλλάβει τον περιβόητο δολοφόνο των .44 χιλιοστών.

Ο Μπέρκοβιτς τρομοκρατούσε τη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με μια σειρά από εγκλήματα – κυρίως πυροβολισμούς – που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς και έντεκα τραυματίες.

Οι φόνοι αυτοί έγιναν πρωτοσέλιδα που έσπερναν τρόμο μέσα από τις ταμπλόιντ εφημερίδες που βρήκαν στον Γιο του Σαμ ένα σύμβολο του κακού.

Η σειρά δεν θα περιοριστεί στην αστυνομική έρευνα σύμφωνα με το Deadline και θα οδηγήσει τον τηλεθεατή «βαθιά μέσα στο διαταραγμένο μυαλό του ίδιου του Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς».

Χρονικό τρόμου και παράνοιας

Ο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς ξεκίνησε τη δολοφονική του δράση την Παραμονή των Χριστουγέννων του 1975, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο γυναίκες στην περιοχή Κου-οπ Σίτι του Μπρονξ.

Η μία από τις γυναίκες δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, ενώ η 15χρονη Μισέλ Φόρμαν δέχτηκε έξι μαχαιριές και νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα. Ήταν μια σκοτεινή προφητεία για τον τρόμο που θα ακολουθούσε.

Μετά από αυτή την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι, ο Μπέρκοβιτς άλλαξε τακτική και άρχισε να χρησιμοποιεί ένα περίστροφο διαμετρήματος .44 Special Bulldog -αυτό που έμελλε να γίνει η φρικιαστική του υπογραφή.

Από τον Ιούλιο του 1976 έως τον Ιούλιο του 1977, ο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς εξαπέλυσε ένα κύμα τρόμου στη Νέα Υόρκη, διαπράττοντας μια σειρά από εγκλήματα που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς και έντεκα τραυματίες.

Οι επιθέσεις του πραγματοποιούνταν κυρίως αργά το βράδυ, στοχεύοντας συχνά νεαρά ζευγάρια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ή ανυποψίαστους πεζούς.

Τα θύματά του ήταν κατά κανόνα νεαρές γυναίκες με μακριά, σκούρα καστανά μαλλιά, μια λεπτομέρεια που προσέθετε ένα επιπλέον στρώμα ψυχολογικού φόβου στη δράση του. Ωστόσο, η τυχαία φύση των επιθέσεων, με κάποιες εξαιρέσεις στο προφίλ των θυμάτων, έκανε την πόλη να παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον τρόμο.

Ακολουθούν μερικές από τις φρικιαστικές λεπτομέρειες των επιθέσεών του:

* Στις 29 Ιουλίου 1976, η 18χρονη Ντόνα Λόρια και η φίλη της Τζόντι Βαλέντι πυροβολήθηκαν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Μπρονξ. Η Λόρια έχασε τη ζωή της ακαριαία.

* Στις 23 Οκτωβρίου 1976, ο 20χρονος Καρλ Ντενάρο και η 18χρονη Ρόουζμαρι Κίναν δέχτηκαν πυροβολισμούς σε σταθμευμένο όχημα. Και οι δύο επέζησαν, αλλά ο Ντενάρο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

* Στις 26 Νοεμβρίου 1976, η 16χρονη Ντόνα ΝτεΜάσι και η 18χρονη Τζόαν Λομίνο πυροβολήθηκαν στον δρόμο, επιστρέφοντας από ταινία. Και οι δύο επέζησαν, όμως η Λομίνο έμεινε τραγικά παράλυτη.

* Στις 30 Ιανουαρίου 1977, η 26χρονη Κριστίν Φρόιντ πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Κουίνς, ενώ καθόταν αμέριμνη με τον αρραβωνιαστικό της.

* Στις 8 Μαρτίου 1977, η 19χρονη Βιρτζίνια Βόσκεριτσιεν βρέθηκε νεκρή, πυροβολημένη στο πρόσωπο, καθώς επέστρεφε σπίτι από το κολέγιο.

* Στις 17 Απριλίου 1977, η 18χρονη Βαλεντίνα Σουριάνι και ο 20χρονος Αλεξάντερ Εσώ πυροβολήθηκαν δύο φορές στο Μπρονξ, και οι δύο κατέληξαν.

* Στις 26 Ιουνίου 1977, η 17χρονη Τζούντι Πλασίντο και ο 20χρονος Σαλ Λούπο δέχτηκαν πυροβολισμούς φεύγοντας από μια ντίσκο. Και οι δύο επέζησαν.

* Η τελευταία και πιο συγκλονιστική επίθεση συνέβη στις 31 Ιουλίου 1977, όταν η 19χρονη Στέισι Μόσκοβιτς και ο 20χρονος Ρόμπερτ Βιολάντε πυροβολήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Η Μόσκοβιτς πέθανε, αφήνοντας την πόλη σε κατάσταση σοκ, ενώ ο Βιολάντε τυφλώθηκε εν μέρει.

Ο δαίμονας στο λαμπραντόρ

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, ο Μπέρκοβιτς έστελνε περίεργα και απειλητικά γράμματα στην αστυνομία και στα μέσα ενημέρωσης, υπογράφοντας ως Γιος του Σαμ και αφήνοντας πίσω του μυστηριώδη μηνύματα που προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο.

Ο Μπέρκοβιτς ισχυριζόταν ότι λάμβανε εντολές από έναν δαίμονα που κατοικούσε στον μαύρο λαμπραντόρ του γείτονά του, Σαμ Καρ ενώ η αστυνομία αγωνιζόταν να τον εντοπίσει, καθώς οι επιθέσεις του ήταν απρόβλεπτες και φαινομενικά τυχαίες, κρατώντας την πόλη σε μια διαρκή κατάσταση συναγερμού.

Τελικά, ο Μπέρκοβιτς συνελήφθη τον Αύγουστο του 1977, έντεκα ημέρες μετά την τελευταία του δολοφονία, χάρη σε μια φαινομενικά ασήμαντη κλήση για παράνομη στάθμευση κοντά σε ένα από τα σημεία των εγκλημάτων.

Ομολόγησε γρήγορα τα εγκλήματά του και καταδικάστηκε σε έξι διαδοχικές ισόβιες κάθειρξεις. Παραμένει φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη μέχρι σήμερα.

Οι νέες ηχογραφήσεις

Το πιο συναρπαστικό στοιχείο της σειράς είναι οι πρόσφατα ανακαλυφθείσες ηχογραφήσεις, οι οποίες προσφέρουν μια σπάνια και ανατριχιαστική εικόνα στο πορτρέτο του κατά συρροή δολοφόνου.

Οι κασέτες περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τον Μπέρκοβιτς που πραγματοποιήθηκαν από τον αστυνομικό ρεπόρτερ Τζακ Τζόουνς στη Φυλακή Άτικα το 1980 και αποκαλύπτουν τι συνέβαινε στο μυαλό του κατά συρροή δολοφόνου καθώς εξαπέλυε ένα κύμα τρόμου στη μητρόπολη της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Μαζί με μαρτυρίες από πρώτο χέρι –από αστυνομικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, δημοσιογράφους που κάλυπταν την υπόθεση και επιζώντες των επιθέσεών του– η σειρά θα αναλύσει πώς ο φόβος εξαπλώθηκε στους δρόμους της πόλης, τροφοδοτούμενος από κρυπτογραφημένα γράμματα, έναν εμμονικό με το αίμα Τύπο και έναν δολοφόνο που φαινόταν να είναι παντού και πουθενά.

Στο μυαλό των δολοφόνων

Η σειρά, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουλίου, είναι σε σκηνοθεσία του Τζο Μπέρλινγκερ, ο οποίος έχει ήδη σκηνοθετήσει τις προηγούμενες επιτυχημένες σειρές του franchise.

«Στην καρδιά του ‘Conversations with a Killer’ βρίσκεται η δέσμευση να ξεδιαλύνουμε τα πολύπλοκα μυαλά των διαβόητων εγκληματιών» δήλωσε ο Μπέρλινγκερ.

«Με το ‘The Son of Sam Tapes’, εμβαθύνουμε στον κόσμο του Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς και την ανατριχιαστική του επιρροή στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970. Αυτές οι σπάνιες κασέτες αποκαλύπτουν ανησυχητικά layers στο πορτρέτο του, φωτίζοντας τις περίπλοκες λεπτομέρειες της υπόθεσης και τον διάχυτο φόβο που κυρίευσε την πόλη. Μέσα από αυτές τις κασέτες, ελπίζουμε όχι μόνο να αναβιώσουμε την ιστορία, αλλά να φέρουμε σαφήνεια και βάθος σε μια αφήγηση που από καιρό έχει ιντριγκάρει και αναστατώσει το κοινό».

Το Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes ακολουθεί την επιτυχία του Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes που κυκλοφόρησε το 2019, καθώς και των Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes και Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes που προβλήθηκαν το 2022.