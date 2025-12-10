Ένοχος κρίθηκε ένας 26χρονος για την άγρια δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του μέσα στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Joshua Michals, γόνος πλούσιας οικογένειας, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 31χρονη Zhe Wangκ, το 2024 όταν η τελευταία τον κατηγόρησε ότι της είχε μεταδώσει αφροδίσιο νόσημα.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης κάλεσε τον πατέρα του για να του βρει έναν καλό δικηγόρο

Στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα του φόνου είχε πάει στο διαμέρισμα της 31χρονης, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο προκειμένου να την ηρεμήσει λόγω των συνεχών τσακωμών που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Όπως ισχυρίστηκε, πήγε στην κουζίνα για να κόψει αλλαντικά με ένα κουζινομάχαιρο, όμως εκείνη τη στιγμή η Wangκ βγήκε από το μπάνιο σε έξαλλη κατάσταση και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι και να τον καρφώσει με αυτό.

«Ήταν τρελή και δαιμονισμένη», είπε χαρακτηριστικά ο 26χρονος δράστης και πρόσθεσε ότι την μαχαίρωσε επανειλημμένα στο πρόσωπο και τον λαιμό κατά τη διάρκεια πάλης μαζί της, στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

Αφού μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στο πρόσωπο και την πίεσε στο λαιμό, ο Michals την άφησε να πεθάνει σε μια λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιό της μετά τη βίαιη επίθεση στις 20 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στον δικαστή του δικαστηρίου Old Bailey του Λονδίνου.

Αντί να καλέσει ασθενοφόρο, ο 26χρονος πέταξε το τηλέφωνο της συντρόφου του και το φαγητό που της είχε φέρει σε μια σακούλα σκουπιδιών, την έριξε στον κοινόχρηστο χώρο απορριμμάτων έξω από το κτίριο και πήρε ένα Uber για να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο.

Επίσης, τηλεφώνησε στον πατέρα του, τον David Michals, 57 ετών, αντιπρόεδρο πωλήσεων της γαλλικής εταιρείας φωτισμού Legrand με έδρα το Σικάγο, για να τον βοηθήσει να βρει δικηγόρο, ενώ η Wang κειτόταν ετοιμοθάνατη στο πάτωμα, όπως αναφέρθηκε στον δικαστή.

Ο δικαστής, την ημέρα της δίκης για την υπόθεση, ενημερώθηκε ότι η Wang είχε τις αισθήσεις της για περίπου 30 με 60 λεπτά μετά το μαχαίρωμα πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με μηνύματα που είχα ανταλλάξει λίγες ημέρες πριν τον φόνο, η 31χρονη κατηγορούσε τον Joshua Michals ότι της είχε μεταδώσει ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και του ζητούσε να κάνει τεστ, ώστε να είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Η 31χρονη τον είχε κατηγορήσει όταν ανακάλυψε ένα εξάνθημα στο δέρμα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να είναι και συνέπεια του χαπιού αντισύλληψης που έπαιρνε.

Όπως του έγραψε, προτιμούσε να πεθάνει παρά να έχει κολλήσει ένα τέτοιο νόσημα.

«Δεν θα θέλω να το περάσω αυτό, ο θάνατος θα ήταν ευκολότερος», του είπε σε μηνύματα, προσθέτοντας ότι είχε βαρεθεί να ασχολείται με «ιούς» και «ανέντιμους ανθρώπους» και απλώς ήθελε «να ξεκουραστεί για πάντα». Μάλιστα, την προηγούμενη ημέρα του είχε στείλει άλλο γραπτό μήνυμα όπου του έλεγε: «Σε μισώ που δεν έκανες τεστ, σε μισώ που με πιέζεις να πάρω το χάπι, σε μισώ που μου κατέστρεψες τη ζωή».

Μάλιστα, φίλοι του δράστη κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν τι είχε συμβεί και χαρακτήρισαν τον 26χρονο ως έναν νέο που δεν του έλειπε τίποτα.