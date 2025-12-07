newspaper
07.12.2025 | 11:31
Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 17:17

Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της»

Σύνταξη
Spotlight

Δύο έφηβοι από τη Φλόριντα κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία 14χρονης, την οποία φέρονται να παρέσυραν σε δάσος, να την πυροβόλησαν και να έκαψαν το πτώμα της, έπειτα από διαδικτυακή διαμάχη.

Η 14χρονη Ντάνικα Τρόι εθεάθη για τελευταία φορά από τη μητέρα της στις 30 Νοεμβρίου και δηλώθηκε ως αγνοούμενη το επόμενο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., καθώς αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε φύγει από το σπίτι.

«Χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα της, η Ντάνικα είχε ήδη χάσει τη ζωή της το προηγούμενο βράδυ», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Ρόσα, Μπομπ Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή τους προσέβαλε

Το καμένο σώμα της 14χρονης εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στην Kimberly Rd στο Pace της Φλόριντα, περίπου 27 χιλιόμετρα βόρεια της Πενσακόλα, στη νότια ακτή του Florida Panhandle, γύρω στις 11 π.μ. στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι έφηβοι Κιμάρι Μπλέβινς, 14 ετών, και Γκάμπριελ Γουίλιαμς, 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως οι βασικοί ύποπτοι και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης.

Πιστεύεται πως η Τρόι έχασε τη ζωή της από πολλαπλούς πυροβολισμούς, πριν οι δύο ανήλικοι επιχειρήσουν να καλύψουν τη δολοφονία.

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της», δήλωσε ο σερίφης Τζόνσον.

Οι τρεις έφηβοι φαίνεται να ήταν «γνωστοί» μεταξύ τους από το σχολείο και να είχαν μια έντονη διαμάχη κατά τις διακοπές του Thanksgiving, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η δολοφονία στη Φλόριντα ήταν προμελετημένη

Μάρτυρας είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση ότι ο 14χρονος αποκάλυψε πως εκείνος και ο Γουίλιαμς «σχεδίαζαν τη δολοφονία της Ντάνικα», με το αρχικό σχέδιο να είναι να της επιτεθούν μόνο μία φορά, σύμφωνα με το έγγραφο σύλληψης που επικαλείται το Law and Crime.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή τους προσέβαλε. Ο Μπλέβινς είχε μπλοκάρει τον Γουίλιαμς στα social media, ενώ η Τρόι χαρακτήρισε τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «συμμετέχοντα σε συμμορίες». Ο Γουίλιαμς κατηγορείται ότι έφτασε τα πράγματα ακόμη παραπέρα, καθώς οι δύο ανήλικοι έκαψαν το σώμα της Τρόι.

Ο Μπλέβινς εντοπίστηκε από τη μητέρα του να γυρίζει κρυφά στο σπίτι στις 11 μ.μ. το βράδυ της δολοφονίας, λέγοντάς της ότι είχε βγει για να καπνίσει, αν και εκείνη δεν αντιλήφθηκε καμία σχετική μυρωδιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην ανάκριση, παραδέχτηκε πως αυτός και η Τρόι «είχαν τσακωθεί και την είχε μπλοκάρει στα social media». Ο Γουίλιαμς, με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι η 14χρονη είχε κάνει «σχόλια που τον πλήγωσαν», λίγο πριν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον σερίφη Τζόνσον, δεν υπάρχει «ξεκάθαρο κίνητρο», καθώς οι ιστορίες των δύο υπόπτων δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία. «Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές αμέσως σε αυτούς και συνελήφθησαν αμέσως. Δυστυχώς για την οικογένεια της Τρόι, πρέπει να το περάσουν όλο αυτό», σημείωσε.

Γνώριμοι στις αρχές οι δράστες

Οι έφηβοι είχαν στο παρελθόν «εμπλακεί» με τις αρχές, ωστόσο ο σερίφης Τζόνσον δεν διευκρίνισε αν είχαν συλληφθεί. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες και στους γονείς τους, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

«Ελπίζω να πάνε σε φυλακή ενηλίκων, εκεί είναι που πρέπει να πάνε», δήλωσε ο σερίφης. Οι δύο ανήλικοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης για νέους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τουρισμός
Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

World
Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

inWellness
inTown
Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία
1.750 νεκροί 07.12.25

Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία

Από τη Σουμάτρα έως τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες – Πώς συνδυασμός σπάνιων τροπικών καταιγίδων και κλιματικής κρίσης «έπνιξε» τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, φέρνοντας καταστροφή

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ – Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια
«Κοντεύουμε» 07.12.25

Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ - Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια

Μπορεί ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ να παρουσιάστηκε αισιόδοξος για συμφωνία στην Ουκρανία, ωστόσο τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια

Σύνταξη
Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
«Κρίσιμη στιγμή» 07.12.25

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Η προειδοποίηση των μεσολαβητών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ

Σύνταξη
Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025
Οι πιο ελκυστικές πόλεις 07.12.25

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου, το Παρίσι, προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Βρετανικό Μουσείο 07.12.25

«Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό» - Όσμπορν για Γλυπτά

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα - Γιατί αποφεύγει να μιλάει για «επιστροφή» και επιμένει στις «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές»

Σύνταξη
Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος – «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Οι πρώτες πληροφορίες 07.12.25

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση

Ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από την εξουσία στο Μπενίν - Καθυσηχαστικές οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Σύνταξη
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Νέα δυναμική 07.12.25

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Tri Poloski 07.12.25

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Grand Prix Άμπου Ντάμπι, 07.12.25

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

Σύνταξη
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Άλλα Αθλήματα 07.12.25

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

Σύνταξη
Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Στο Κιλκίς 07.12.25

Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας - Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα

Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας

Σύνταξη
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
