Σοκ έχει προκαλέσει στο Παλέρμο η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα. Ο νεαρός έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι την ώρα που προσπαθούσε να αποτρέψει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (11/10), κοντά στο εστιατόριο «O Scrusciu». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου δέκα άτομα επιτέθηκαν σε ένα νεαρό. Ο Πάολο, βλέποντας τη σκηνή, παρενέβη ζητώντας τους να σταματήσουν και να απομακρυνθούν, καθώς προκαλούσαν αναστάτωση.

«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι;»

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι», περιέγραψε ο ίδιος μάρτυρας.

Μετά τον πυροβολισμό, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε σκούτερ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους σκηνές χάους: αναποδογυρισμένα τραπέζια, πανικόβλητους πελάτες και κραυγές, σύμφωνα με την Corriere Della Sera.

Συντετριμμένη η οικογένεια του

Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά για τον 21χρονο.

«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Μου πήρατε την ελπίδα», είπε συντετριμμένη η μητέρα του.

Φίλοι του 21χρονου τον περιγράφουν ως έναν ευγενικό, καλοσυνάτο και εργατικό νέο, που στήριζε με αγάπη τους γονείς, την αδελφή και τον μικρότερο αδελφό του. Μια φίλη του τον αποχαιρέτησε συγκινητικά γράφοντας: «Πάολο, ήσουν πολύτιμος. Τώρα θα είσαι ανάμεσα στους αγγέλους, φωτίζοντας τον δρόμο της οικογένειάς σου».