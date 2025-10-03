Εάν η εκτέλεση της Κρίστα Γκέιλ Πάικ προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί τον επόμενο χρόνο, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα θανατωθεί στο Τενεσί των ΗΠΑ από τότε που η πολιτεία άρχισε να καταγράφει επίσημα την θανατική ποινή πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η 49χρονη πλέον Πάικ καταδικάστηκε για την φρικτή δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995.

H θανατική ποινή

Μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εφέσεων από τους δικηγόρους της Πάικ, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί όρισε την Τρίτη ημερομηνία για την εκτέλεσή της.

Η Πάικ έγινε η νεότερη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους όρους της εντολής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας που εκδόθηκε αυτήν την εβδομάδα, ο διευθυντής της φυλακής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Pike για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων για την εκτέλεσή της έως τις 28 Αυγούστου.

Οι καταδικασμένοι κρατούμενοι στο Τενεσί συνήθως πεθαίνουν με θανατηφόρα ένεση, την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτέλεσης της πολιτείας.

Ωστόσο, η ηλεκτροπληξία, αν και ξεπερασμένη, είναι τεχνικά επίσης επιτρεπτή ως εναλλακτική λύση που μπορούν να «επιλέξουν» οι κρατούμενοι, εφόσον έχουν διαπράξει έγκλημα που επισύρει τη θανατική ποινή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Καθώς αυξάνονταν οι αναφορές για αποτυχημένες εκτελέσεις με χρήση θανατηφόρων φαρμάκων στο Τενεσί και αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Τενεσί δήλωσε ότι πέντε κρατούμενοι μεταξύ 2018 και 2019 επέλεξαν την ηλεκτροπληξία ως την προτιμώμενη μέθοδο εκτέλεσης.

Το έγκλημα

Η 49χρονη σήμερα καταδικάστηκε για την φρικτή δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995. Και οι δύο ήταν μαθητές σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους στο Νόξβιλ όταν η Σλέμερ βασανίστηκε και δολοφονήθηκε βάναυσα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν στην υπόθεσή τους εναντίον της, τότε 18 ετών, ότι πίστευε ότι η Σλέμερ 19 ετών, ήθελε να κλέψει τον φίλο της Πάικ.

Ο φίλος της, Ταντάριλ Σιπ και η φίλη της Σαντόλα Πέτερσον, τη βοήθησαν να διαπράξει τη δολοφονία, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, τα οποία αναφέρουν ότι η Πάικ έκοψε τη Σλέμερ με ένα κόφτη κουτιών και χάραξε ένα πεντάγραμμο στο στήθος της σε διάστημα 30 λεπτών ή μίας ώρας, σε ένα δασώδες μέρος της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Τενεσί. Τ

ο σώμα της δολοφονημένης έφηβης ανακαλύφθηκε από έναν φύλακα του κήπου, ο οποίος «κατέθεσε ότι το σώμα ήταν τόσο άσχημα χτυπημένο που το είχε αρχικά μπερδέψει με το πτώμα ενός ζώου», αναφέρουν τα δικαστικά αρχεία.

Ο Σιπ ο οποίος ήταν 17 ετών τη στιγμή της δολοφονίας και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη θανατική ποινή, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και θα υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους τον Νοέμβριο. Η Πέτερσον κατέθεσε εναντίον της Πάικ κατά τη διάρκεια της δίκης και έλαβε αναστολή.