Θανατική ποινή σε άνδρα στην Ινδία γιατί έκαψε την σύζυγό του λόγω του σκούρου δέρματός της
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025

Θανατική ποινή σε άνδρα στην Ινδία γιατί έκαψε την σύζυγό του λόγω του σκούρου δέρματός της

Άνδρας καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στην Ινδία, καθώς έβαλε φωτιά στη γυναίκα του επειδή είχε σκούρο χρώμα δέρματος

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Δικαστήριο στην Ινδία καταδίκασε σε θάνατο έναν άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του λόγω του χρώματος του δέρματός της. Στις δηλώσεις της πριν από το θάνατό της, η Λάκσμι είχε πει ότι ο σύζυγός της Κισάντας «την χλεύαζε συνεχώς επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Ο περιφερειακός δικαστής Ραχούλ Τσούνταρι, στη βόρεια πόλη Ουνταϊπούρ, εξήγησε την απόφαση για την επιβολή της θανατικής ποινής λέγοντας ότι η δολοφονία εμπίπτει στην κατηγορία των «σπανιότερων των σπάνιων» και ότι αποτελεί «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο δικηγόρος του Κισάντας δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση δολοφονίας της Λάκσμι στην Ινδία

Η δολοφονία της Λάκσμι πριν από οκτώ χρόνια και η απόφαση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο, έγιναν πρωτοσέλιδο σε μια χώρα όπου η εμμονή του κοινού με το χρώμα του δέρματος είναι καλά καταγεγραμμένη.

Η επίθεση κατά της Λάκσμι έλαβε χώρα τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που διαθέτει το BBC.

Η απόφαση παραθέτει αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έδωσε πριν από το θάνατό της στην αστυνομία, στους γιατρούς και σε έναν ανώτερο δικαστή.

Η Λάκσμι είπε ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε μεταξύ άλλων «σκουρόχρωμη» και την ντρόπιαζε για το σώμα της από το γάμο τους το 2016.

Τη νύχτα που πέθανε, ο Κισάντας είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι με ένα καφέ υγρό – είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, έβαλε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, της έβαλε φωτιά. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, της έριξε το υπόλοιπο υγρό και έφυγε.

Οι γονείς και η αδελφή του Κισάντας την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε αργότερα.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» χαρακτήρισε την δολοφονία ο δικαστής

«Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το σπαρακτικό και βίαιο έγκλημα δεν ήταν μόνο κατά της Λάκσμι, αλλά είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο δικαστής Τσούνταρι στην απόφασή του.

Ο Κισάντας, είπε, «αθέτησε την εμπιστοσύνη της» και επέδειξε «υπερβολική σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό πάνω της» ενώ αυτή καιγόταν.

«Είναι ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και που δεν μπορεί καν να το φανταστεί κανείς σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», πρόσθεσε η απόφαση.

Ο εισαγγελέας Ντίνες Παλιβάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «μάθημα για τους άλλους στην κοινωνία».

«Μια νεαρή γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε βάναυσα. Ήταν η αδελφή κάποιου, η κόρη κάποιου, υπήρχαν άνθρωποι που την αγαπούσαν. Αν δεν σώσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;», είπε.

Ο Παλιβάλ τόνισε ότι είχε διαβιβάσει την απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο για επιβεβαίωση της θανατικής ποινής, αλλά πρόσθεσε ότι ο καταδικασθείς είχε 30 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Ο δικηγόρος του Κισάντας, Σουρέντρα Κουμάρ Μεναρίγια, δήλωσε στο BBC ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατυχής και ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις εναντίον του πελάτη του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί άδικα.

Η τάση στην Ινδία για το ανοιχτόχρωμο δέρμα

Η δικαστική απόφαση του Ουνταϊπούρ έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την παράλογη και υπερβολική προτίμηση της Ινδίας για το ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Τα κορίτσια και οι γυναίκες με πιο σκούρο χρώμα δέρματος αποκαλούνται με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και αντιμετωπίζουν διακρίσεις, ενώ τα προϊόντα λεύκανσης του δέρματος αποτελούν μια τεράστια βιομηχανία, με κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις στήλες γάμου, το χρώμα του δέρματος τονίζεται σχεδόν πάντα και οι νύφες με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Το BBC έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε περιστατικά αυτοκτονιών γυναικών που δέχονταν χλευασμούς από τους συζύγους τους λόγω του «σκούρου χρώματος του δέρματός τους».

Τα τελευταία χρόνια, ακτιβιστές έχουν αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το ανοιχτόχρωμο δέρμα είναι καλύτερο, αλλά λένε ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις.

Μέχρι να αλλάξει αυτό, τέτοιες ακραίες συμπεριφορές θα συνεχίσουν να καταστρέφουν ζωές.

Φωτογραφία: BBC

Stream newspaper
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Το υπ. Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια υποστηρίζοντας πως πολλές από τις αιτιάσεις του κόμματος είτε δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία είτε αποσιωπούν κρίσιμες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
