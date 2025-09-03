Θανατική ποινή σε άνδρα στην Ινδία γιατί έκαψε την σύζυγό του λόγω του σκούρου δέρματός της

Δικαστήριο στην Ινδία καταδίκασε σε θάνατο έναν άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του λόγω του χρώματος του δέρματός της. Στις δηλώσεις της πριν από το θάνατό της, η Λάκσμι είχε πει ότι ο σύζυγός της Κισάντας «την χλεύαζε συνεχώς επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Ο περιφερειακός δικαστής Ραχούλ Τσούνταρι, στη βόρεια πόλη Ουνταϊπούρ, εξήγησε την απόφαση για την επιβολή της θανατικής ποινής λέγοντας ότι η δολοφονία εμπίπτει στην κατηγορία των «σπανιότερων των σπάνιων» και ότι αποτελεί «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο δικηγόρος του Κισάντας δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση δολοφονίας της Λάκσμι στην Ινδία

Η δολοφονία της Λάκσμι πριν από οκτώ χρόνια και η απόφαση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο, έγιναν πρωτοσέλιδο σε μια χώρα όπου η εμμονή του κοινού με το χρώμα του δέρματος είναι καλά καταγεγραμμένη.

Η επίθεση κατά της Λάκσμι έλαβε χώρα τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που διαθέτει το BBC.

Η απόφαση παραθέτει αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έδωσε πριν από το θάνατό της στην αστυνομία, στους γιατρούς και σε έναν ανώτερο δικαστή.

Η Λάκσμι είπε ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε μεταξύ άλλων «σκουρόχρωμη» και την ντρόπιαζε για το σώμα της από το γάμο τους το 2016.

Τη νύχτα που πέθανε, ο Κισάντας είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι με ένα καφέ υγρό – είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, έβαλε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, της έβαλε φωτιά. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, της έριξε το υπόλοιπο υγρό και έφυγε.

Οι γονείς και η αδελφή του Κισάντας την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε αργότερα.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» χαρακτήρισε την δολοφονία ο δικαστής

«Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το σπαρακτικό και βίαιο έγκλημα δεν ήταν μόνο κατά της Λάκσμι, αλλά είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο δικαστής Τσούνταρι στην απόφασή του.

Ο Κισάντας, είπε, «αθέτησε την εμπιστοσύνη της» και επέδειξε «υπερβολική σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό πάνω της» ενώ αυτή καιγόταν.

«Είναι ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και που δεν μπορεί καν να το φανταστεί κανείς σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», πρόσθεσε η απόφαση.

Ο εισαγγελέας Ντίνες Παλιβάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «μάθημα για τους άλλους στην κοινωνία».

«Μια νεαρή γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε βάναυσα. Ήταν η αδελφή κάποιου, η κόρη κάποιου, υπήρχαν άνθρωποι που την αγαπούσαν. Αν δεν σώσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;», είπε.

Ο Παλιβάλ τόνισε ότι είχε διαβιβάσει την απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο για επιβεβαίωση της θανατικής ποινής, αλλά πρόσθεσε ότι ο καταδικασθείς είχε 30 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Ο δικηγόρος του Κισάντας, Σουρέντρα Κουμάρ Μεναρίγια, δήλωσε στο BBC ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατυχής και ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις εναντίον του πελάτη του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί άδικα.

Η τάση στην Ινδία για το ανοιχτόχρωμο δέρμα

Η δικαστική απόφαση του Ουνταϊπούρ έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την παράλογη και υπερβολική προτίμηση της Ινδίας για το ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Τα κορίτσια και οι γυναίκες με πιο σκούρο χρώμα δέρματος αποκαλούνται με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και αντιμετωπίζουν διακρίσεις, ενώ τα προϊόντα λεύκανσης του δέρματος αποτελούν μια τεράστια βιομηχανία, με κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις στήλες γάμου, το χρώμα του δέρματος τονίζεται σχεδόν πάντα και οι νύφες με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Το BBC έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε περιστατικά αυτοκτονιών γυναικών που δέχονταν χλευασμούς από τους συζύγους τους λόγω του «σκούρου χρώματος του δέρματός τους».

Τα τελευταία χρόνια, ακτιβιστές έχουν αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το ανοιχτόχρωμο δέρμα είναι καλύτερο, αλλά λένε ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις.

Μέχρι να αλλάξει αυτό, τέτοιες ακραίες συμπεριφορές θα συνεχίσουν να καταστρέφουν ζωές.

Φωτογραφία: BBC