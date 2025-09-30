Ο Σαλβατόρε Οκόνε ο ύποπτος άνδρας που κατηγορείται πως αρχικά δολοφόνησε την συζύγου του Ελίζα Πολτσίνο στο Παουλίζι, στην επαρχία Μπενεβέντο, συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό, όπως αναφέρει το Il Fatto Quotidiano.

Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε μετά από έναν καυγά που ξέσπασε στο σπίτι του ζευγαριού: ο 58χρονος εργάτης άρπαξε μια πέτρα και άρχισε να χτυπά βίαια τη σύζυγό του στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο 58χρονος αγρότης ζούσε με τη σύζυγό του και τα παιδιά του σε ένα διώροφο σπίτι στην περιοχή Φράσο. Οι ίδιοι ζούσαν στο ισόγειο, ενώ η μητέρα του ζούσε στον επάνω όροφο. Σήμερα το πρωί, η μητέρα του σήμανε συναγερμό όταν βρήκε τη νύφη της ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Νεκρή. Δύο από τα μικρά παιδιά είχαν επίσης εξαφανιστεί.

Δολοφόνησε «Μια ήσυχη οικογένεια»

Πολλοί την περιγράφουν ως μια ήσυχη οικογένεια, αν και θυμούνται τα προβλήματα του Σαλβατόρε. «Μια μέρα γδύθηκε μπροστά από την εκκλησία», αφηγείται ένας γνωστός του. «Αυτή η κίνηση προκάλεσε αναστάτωση και ο Σαλβατόρε κατέληξε να κάνει θεραπεία». «Όταν είχε κρίσεις», προσθέτει ένας άλλος κάτοικος, «του άρεσε να καταφεύγει στην εκκλησία».

Άλλοι γείτονες επίσης μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, μόνο που στο ίδιο μέσο, μίλησε και ένας ακόμα γείτονας που παρουσίασε μια διαφορετική ιστορία.

«Η οικογένεια είναι γνωστή στο χωριό για τις δύσκολες καταστάσεις και τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις, με εμφανή κοινωνικά και προσωπικά προβλήματα. Οι κραυγές της ακούγονταν κάθε εβδομάδα. Δεν είναι πιστευτό να προσποιούμαστε ότι δεν ξέραμε τίποτα. Ήταν μια τραγωδία που μπορούσε να αποφευχθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια με σοβαρά προβλήματα και όλοι στο χωριό το γνώριζαν».

Ο γυναικοκτόνος έγινε και παιδοκτόνος

Μετά τον φερόμενο φόνο της συζύγου του ο άνδρας έφυγε τρέχοντας, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του. Ένα ελικόπτερο των καραμπινιέρων εντόπισε το αυτοκίνητο του άνδρα και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι περιπολίες των δρόμων, οι οποίες συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο 15χρονος βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρνταρέλι στο Καμπομπάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές βρήκαν μεγάλη ποσότητα αίματος στον τόπο του εγκλήματος. Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε πέτρες και ένα γυάλινο μπουκάλι για να επιτεθεί στους δύο ανηλίκους. Η κόρη βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ένα μεγαλύτερο παιδί έχει φύγει από το σπίτι και εργάζεται σε άλλη πόλη.

Το ζευγάρι θα γιόρταζε φέτος την 25η επέτειο του γάμου του.