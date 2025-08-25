Θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στην σορό της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο.

Αυτό ήταν το θανατηφόρο χτύπημα, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε σήμερα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με το gegonotanews – ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, το πρωί της Παρασκευής μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, στο διαμέρισμά τους στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι όπου διέπραξε το άγριο έγκλημα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα υπό δρακόντεια ισχυρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου στον Βόλο, με στόχο να καθοριστεί μέσα στην εβδομάδα ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών παιδιών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τη φροντίδα της οικογένειας της μητέρας. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστούν τα στοιχεία που αφορούν τη νοσηλεία του δράστη, σχετικά με τα συμπτώματα που είχε παρουσιάσει, τη διάρκεια παραμονής του στο νοσοκομείο και τις θεραπείες που πιθανόν του χορηγήθηκαν.

Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.