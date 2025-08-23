Ξεσπά η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, μπροστά στα ίδια τους τα παιδιά.

Μιλώντας στο Euronews Albania, τόνισε ότι ο δράστης δεν ήταν ψυχικά ασταθής, όπως παρουσιάζεται, αλλά γνώριζε απόλυτα τις πράξεις του. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε ασκήσει περιστασιακή βία όχι μόνο στη σύζυγό του, αλλά και στα παιδιά τους.

«Ήταν ένα ύπουλο σκυλί που πήρε τη ζωή της αδελφής μου στο απόγειο της νεότητάς της και άφησε τα παιδιά της ορφανά. Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά, τα οποία φοβόντουσαν να μείνουν μαζί του στο σπίτι. Η αδελφή μου αναγκάστηκε να του πει: “Φύγε για λίγο, για να ηρεμήσεις”», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να σαπίσει στη φυλακή»

Η ίδια αποκάλυψε πως η αδελφή της είχε προσπαθήσει να βρει λύση, οδηγώντας τον στον ψυχίατρο με τη συνοδεία της Αστυνομίας.

«Της είπαν ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Τον κράτησαν δύο μέρες, γύρισε σπίτι, φέρθηκε καλά για λίγο και μετά άρχισε ξανά τους καυγάδες. Θέλω να σαπίσει στη φυλακή», τόνισε.

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και τράπηκε σε φυγή. Το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στη 16χρονη κόρη τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο καυγάς ξεκίνησε στο διαμέρισμα και συνεχίστηκε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου η γυναίκα προσπάθησε μάταια να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στα πλευρά, ενώ έφερε και κακώσεις από την πτώση της σε τζαμαρία. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρή.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στα τέλη Ιουνίου. Παραμένει για την ώρα άγνωστο πώς και γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Είχε εμμονή με τη γυναίκα του

Σύμφωνα με όσα όσα κατέθεσαν τα παιδιά στην αστυνομία, ο πατέρας τους είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το τελευταίο διάστημα είχε εμμονή με την μητέρα τους ότι αυτή διατηρούσε σχέση με τρίτο πρόσωπο.

Αυτό φαίνεται να ήταν η αφορμή και της έναρξης του έντονου καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία. Όπως είπαν τα παιδιά όλα ξεκίνησα όταν ο πατέρας τους είδε την μητέρα τους να κρατά το κινητό τηλέφωνο.

Αυτός θεώρησε ότι έστελνε μήνυμα σε κάποιον και προσπάθησε να της το αρπάξει.

Όπως είπαν τα παιδιά η οικογένεια είχε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Έτσι ξεκίνησε ο άγριος καυγάς με την 36χρονη γυναίκα να προσπαθεί να ξεφύγει και αιμόφυρτη έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκεί δέχθηκε τα τελικά χτυπήματα του δράστη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.