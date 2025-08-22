Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ως οικογένεια και το σκηνικό της άγριας δολοφονίας της μητέρας τους περιέγραψαν τα 4 παιδιά της οικογένειας στις καταθέσεις τους στην Αστυνομία στον Βόλο.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, «τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ. και ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα.

Τα οικονομικά προβλήματα και η εμμονή

Κυρίως οικονομικά προβλήματα αφού δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια».

«Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες».

Το κινητό τηλέφωνο

Όσον αφορά το σημερινό επεισόδιο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε τα εξής: «Σήμερα, φαίνεται ότι ο 40χρονος είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, πίστεψε ότι έγραφε ένα μήνυμα σε κάποιον».

Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία.

Στις καταθέσεις του παιδιά έκαναν αναφορά και στα προβλήματα που είχε ο πατέρας τους με τα ναρκωτικά.

Το παρελθόν του δράστη

Όσον αφορά το παρελθόν του 40χρονου ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι είχε συλληφθεί 3-4 φορές για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών.

Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Τότε φυλακίστηκε για δύο μήνες».

Από τότε φαίνεται να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα σε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στέκεται μπροστά σε πολλές συσκευές ανίχνευσης μετάλλων σαν να αναζητούσε κρυμμένους θησαυρούς.

Για την απόπειρα αυτοκτονίας, αναφέρθηκε ότι στις 27 Ιουνίου είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Τότε είχε σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Την επόμενη ημέρα με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.