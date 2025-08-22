newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ελλάδα 22 Αυγούστου 2025 | 14:14

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τη γυναικοκτονία στον Βόλο, αναζητώντας τον 40χρονο που λίγα λεπτά πριν από τις 12:00 το μεσημέρι δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Τη στιγμή της διαφυγής του ο 40χρονος άνδρας φορούσε γκρι βερμούδα και άσπρη μπλούζα

Ο άνδρας Αλβανικής καταγωγής κατάφερε μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του να διαφύγει, τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει ύψος περίπου 1,70, δεν έχει μαλλιά, ενώ είναι πιθανό να έχει τραυματιστεί στο ένα χέρι.

Τη στιγμή της διαφυγής του φορούσε γκρι βερμούδα και άσπρη μπλούζα. Οι πολίτες καλούνται, αν τον συναντήσουν, να μην επιχειρήσουν να τον ακινητοποιήσουν, αλλά να επικοινωνήσουν με το 100 για να δώσουν σχετικές πληροφορίες.

Γυναικοκτονία: Το χρονικό του εγκλήματος

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο καυγάς του ζευγαριού σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, με τον άνδρα να μαχαιρώνει την άτυχη γυναίκα μία φορά.

Η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης την πρόλαβε και της κατάφερε άλλο ένα χτύπημα, ενώ την πέταξε στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στην οδό Κωνσταντά.

Η γειτονιά επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να έλεγε.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο έπειτα από 20 λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
