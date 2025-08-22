Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τη γυναικοκτονία στον Βόλο, αναζητώντας τον 40χρονο που λίγα λεπτά πριν από τις 12:00 το μεσημέρι δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Τη στιγμή της διαφυγής του ο 40χρονος άνδρας φορούσε γκρι βερμούδα και άσπρη μπλούζα

Ο άνδρας Αλβανικής καταγωγής κατάφερε μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του να διαφύγει, τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει ύψος περίπου 1,70, δεν έχει μαλλιά, ενώ είναι πιθανό να έχει τραυματιστεί στο ένα χέρι.

Τη στιγμή της διαφυγής του φορούσε γκρι βερμούδα και άσπρη μπλούζα. Οι πολίτες καλούνται, αν τον συναντήσουν, να μην επιχειρήσουν να τον ακινητοποιήσουν, αλλά να επικοινωνήσουν με το 100 για να δώσουν σχετικές πληροφορίες.

Γυναικοκτονία: Το χρονικό του εγκλήματος

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο καυγάς του ζευγαριού σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, με τον άνδρα να μαχαιρώνει την άτυχη γυναίκα μία φορά.

Η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης την πρόλαβε και της κατάφερε άλλο ένα χτύπημα, ενώ την πέταξε στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στην οδό Κωνσταντά.

Η γειτονιά επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να έλεγε.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο έπειτα από 20 λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.