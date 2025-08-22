Βόλος: Άγρια δολοφονία γυναίκας από το σύζυγό της
Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Βόλου από μια νέα συζυγοκτονία, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας αλβανικής υπηκοότητας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.
Μάρτυρες τον είδαν να βγαίνει τρέχοντας από το διαμέρισμα και να διαφεύγει προς την οδό Γλάδστωνος.
Οι συνθήκες του εγκλήματος
Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία και οδήγησαν στον θάνατό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ακόμη αν ο δράστης τη μαχαίρωσε ή αν την έσπρωξε πάνω στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα από τα θραύσματα.
Το θύμα παραλήφθηκε νεκρό από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συζυγοκτόνου, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.
Στελέχη της Σήμανσης και αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρας στην δολοφονική επίθεση του άνδρα εναντίον της συζύγου του ήταν η κόρη του ζευγαριού.
