Βόλος: «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε» λέει η κόρη του ζευγαριού
Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού στο Βόλο ήταν αρκετά, ενώ η άτυχη γυναίκα είχε απομακρύνει το σύζυγό της από το σπίτι.
Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει τον Βόλο.
Ο 40χρονος άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα μάτια και των τεσσάρων παιδιών τους, ηλικίας 6 έως 18 ετών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο καυγάς έγινε μέσα στο σπίτι και ο σύζυγος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 36χρονη, η οποία έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου διαμένει η οικογένεια.
Όμως ο 40χρονος την πρόλαβε στην είσοδο, χτυπώντας της μία ακόμα φορά και πετώντας την πάνω στη τζαμαρία της εισόδου.
Τι είπε η κόρη του ζευγαριού
Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού μίλησε στο gegonota.news, περιγράφοντας τη φρίκη που έζησε.
Όπως είπε, οι γονείς καβγάδιζαν συχνά και το ίδιο συνέβη και το πρωί της μοιραίας ημέρας. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 40χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της μητέρας τους.
«Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε σοκαρισμένη η 16χρονη.
Παρελθόν με ναρκωτικά και απόπειρα αυτοκτονίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.
Τα παιδιά σε ασφαλές περιβάλλον
Μετά το έγκλημα, τα τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον και δέχονται ψυχολογική υποστήριξη, καθώς βίωσαν τη δολοφονία της μητέρας τους από τα χέρια του ίδιου τους του πατέρα.
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του.
