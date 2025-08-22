Μπροστά στα μάτια της κόρης τους η γυναικοκτονία στο Βόλο – «Είδα τον μπαμπά»
Μάρτυρας της γυναικοκτονίας στο Βόλο ένα από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού – Τι είπε στους αστυνομικούς
Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Βόλο έρχονται στη δημοσιότητα.
Μια δολοφονία με θύμα μια 36χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και πλέον αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.
«Είδα τον μπαμπά…»
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο καυγάς του ζευγαριού σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, με τον άνδρα να μαχαιρώνει την άτυχη γυναίκα μια φορά.
Ενώ η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει, ο δράστης της κατάφερε άλλο ένα χτύπημα, ενώ την πέταξε στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στην οδό Κωνσταντά.
Η γειτονιά επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ.
«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να έλεγε.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20 λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι οι διασώστες έκαναν ότι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.
Οι συνθήκες του εγκλήματος
Η άτυχη 36χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία και οδήγησαν στον θάνατό της.
Δράστης ήταν ο 40χρονος άνδρας της, ο οποίος βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε.
