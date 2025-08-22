Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της.

Ο δράστης παραμένει άφαντος μετά το έγκλημα με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν ενώ πριν λίγο καιρό είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Το σημείο της δολοφονίας

Ποινικό παρελθόν

Συγκεκριμένα ο δράστης της δολοφονίας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Επίσης στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις έλαβα εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εγκλεισμός του στην ψυχιατρική κλινική έγινε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε τότε ο 40χρονος.

Δεν είχε γίνει καταγγελία

Πάντως όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού ήταν συχνοί.

Την σκότωσε με ένα εργαλείο

Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για την δολοφονία της άτυχης γυναίκας. Το ζευγάρι είχε έναν άγριο καυγά μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους ενώ εκείνη την ώρα απουσίαζε η 18χρονη κόρη τους.

Ο καυγάς συνεχίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τότε ο 40χρονος πήρε ένα αιχμηρό εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στην σύζυγό του τουλάχιστον δύο φορές στον λαιμό και στην πλάτη.

Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και από εκείνη την ώρα αναζητείται.