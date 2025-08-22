Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας της γυναίκας του στον Βόλο με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Την ίδια ώρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 40χρονος να έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας λόγω και του ιστορικού που έχει.

Η απόπειρα αυτοκτονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης στις 28 Ιουνίου είχε οδηγηθεί στο ψυχιατρείο με εισαγγελική εντολή και είχε νοσηλευτεί.

Την προηγούμενη ημέρα είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στο σπίτι του εκεί που σήμερα σκότωσε τη γυναίκα του.

Συγκεκριμένα είχε προσπαθήσει να κρεμαστεί με ένα σκοινί στο μπαλκόνι και μάλιστα μπροστά στα παιδιά του. Ωστόσο πρόλαβαν να τον απεγκλωβίσουν από τη θηλιά και σώθηκε.

Η είδηση της άγριας δολοφονίας έχει σοκάρει τα συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας.

Η έκκληση του θείου του

Ο θείος του 40χρονου μιλώντας αλβανικά μέσα ενημέρωσης κάνει έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

Όπως λέει δεν γνωρίζουν τον λόγο για τον οποίο διέπραξε αυτό το έγκλημα ωστόσο επισημαίνει ότι στην Αλβανία είχε ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα όπως λέει λάμβανε και σχετικό επίδομα για αυτόν τον λόγο.

«Να παραδοθεί… Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν είχε ή όχι προβλήματα δεν το γνωρίζω. Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του. Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», λέει ο θείος του 40χρονου μιλώντας στο top-channel.