Metallica: Το Αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με σεισμογράφο τις δονήσεις του κοινού

Το ΟΑΚΑ θα ζήσει το βράδυ του Σαββάτου μία από τις πιο εκρηκτικές μουσικές στιγμές των τελευταίων ετών, καθώς οι Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Μάλιστα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί τη συναυλία με ειδικό σεισμογράφο, καταγράφοντας τυχόν μικροδονήσεις που προκαλεί η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση του κοινού, σε ένα φαινόμενο που διεθνώς έχει γίνει γνωστό ως «concert quakes».

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…» αναφέρει χαρακτηριστικά το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του, εξηγώντας πως η συγχρονισμένη κίνηση και τα άλματα δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος.

Το φαινόμενο δεν είναι νέο διεθνώς. Σε μεγάλες συναυλίες ανά τον κόσμο έχουν καταγραφεί οι λεγόμενοι “concert quakes”, δηλαδή μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται από τον παλμό και την ένταση του κοινού, όταν η μουσική μετατρέπεται κυριολεκτικά σε κίνηση του εδάφους.

Το Αστεροσκοπείο, μάλιστα, έδωσε και μια πιο… παιχνιδιάρικη διάσταση στην επιστημονική παρακολούθηση, γράφοντας: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου;».

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται μέσω του Realtime Seismic Monitoring του Αστεροσκοπείου.

Η ανάρτηση του Αστεροσκοπείου για την συναυλία τον Metallica

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica λ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;».