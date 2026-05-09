Παρίστανε τον ασφαλιστή και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Τους αποσπούσε χρήματα και χρυσαφικά

Στην εξιχνίαση δύο περιπτώσεων απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, με το πρόσχημα του δήθεν «ασφαλιστή» προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, διακρίβωσαν τα στοιχεία ταυτότητας ενός ημεδαπού και ακολούθως συνεργάστηκαν με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής, οι οποίοι κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν χθες (08-05-2026) το πρωί, σε περιοχή της Αττικής.

Παρίστανε τον ασφαλιστή

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο συλληφθείς ενέχεται σε δύο περιπτώσεις απάτης, όπου προσέγγιζε τα θύματα και με το πρόσχημα του «ασφαλιστή», προκειμένου να εξοφλήσουν υποτιθέμενο χρέος συγγενικών τους προσώπων σε ασφαλιστική εταιρεία, πείστηκαν να παραδώσουν κοσμήματα και να καταβάλουν χρηματικό ποσό, κατά περίπτωση.

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, προχθές (07-05-2026) πρωινές ώρες σε περιοχή της Βοιωτίας, εξαπατήθηκε ηλικιωμένη, η οποία πείστηκε να παραδώσει τα κοσμήματα που φορούσε, στον συλληφθέντα, ενώ ακολούθως εκείνος διέφυγε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Επιπλέον, πρωινές ώρες της 12-11-2025, εξαπατήθηκε ακόμη μια ηλικιωμένη, σε άλλη περιοχή της Βοιωτίας, από την οποία απέσπασε χρηματικό ποσό.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί αρμοδίως.