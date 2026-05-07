Συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 22χρονος με όπλο και 4.000 ευρώ – Έκανε απάτες παριστάνοντας τον λογιστή στα Γρεβενά

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απάτη και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντόπισαν τον 22χρονο, απογευματινές ώρες της 26-4-2026, να κινείται πεζή και μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Όπλο και σφαίρες

πιστόλι με γεμιστήρα,

7 φυσίγγια,

4 κινητά τηλέφωνα και

κλειδί οχήματος, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο.

Από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών στο εν λόγω όχημα, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε ενοικιαστεί με πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, βρέθηκε επιπλέον και κατασχέθηκε εντός υφασμάτινης τσάντας πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων και οι αστυνομικών οδήγησαν τον 22χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας.

Παρίστανε τον λογιστή στα Γρεβενά

Εκεί οι αστυνομικοί, μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις απάτης που διέπραξε ο 22χρονος, μαζί με έτερο δράστη ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σε κοινότητες των Γρεβενών όπου την 24-4-2026 προσποιούμενος τον λογιστή, μετά από τηλεφωνικές κλήσεις αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Τα κατασχεθέντα κοσμήματα αποδόθηκαν στις παθούσες ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.