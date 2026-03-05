Αγία Βαρβάρα: Αιματηρή επίθεση σε 21χρονο από ομάδα 15 ατόμων με ρόπαλα και κράνη – Του άρπαξαν και τη μηχανή
Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι κατέληξε νεαρός, 21 ετών, που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων με ρόπαλα και κράνη σε πλατεία της Αγίας Βαρβάρας.
Νεαρός κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα ατόμων στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Νεαρός δέχτηκε επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και φορούσαν κράνη
Το άγριο περιστατικό συνέβη γύρω στις 23:00 χθες Τετάρτη στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός, 21 ετών, υπήκοος Ρωσίας, καθόταν στο προαναφερθέν σημείο με φίλο του, όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και φορούσαν κράνη.
Στον Ερυθρό
Οι δράστες της επίθεσης άρπαξαν, μάλιστα, το δίκυκλό του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα σπασμένο στην οδό Σαχτούρη στο Περιστέρι.
Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
