Σκληρός και αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Ο δράστης συνελήφθη χθες το απόγευμα και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 40χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Η συνάντηση με την κόρη του

Σύμφωνα με πληροφορίες η 18χρονη κόρη του πήγε και είδε τον πατέρα της στα κρατητήρια της Ασφάλειας Μαγνησίας και τον ρώτησε για τι το έκανε, γιατί σκότωσε τη μητέρα της. Ο 40χρονος φέρεται να της απάντησε ότι «θόλωσε» και ότι «δεν ήθελε να το κάνει».

Μάλιστα σύμφωνα με το gegonota.news ο 40χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος μπροστά στην κόρη του λέγοντας ότι «κατάλαβε το λάθος του».

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 18χρονη ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.

Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μιλώντας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, έλεγε ότι εκτός από την μητέρας, για την ίδια και τα τρία αδέρφια της έχει πεθάνει και ο πατέρας τους με αυτό που έκανε. Δήλωσε μάλιστα ότι θα ήθελε να τον συναντήσει και να του πει «ντροπή σου» και ότι θα πάρει εκδίκηση για αυτό που έπαθε η μητέρα της.

Όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του διότι τον απατούσε «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε» φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

«Τα μηνύματα στο facebook»

Σύμφωνα με το gegonota.news ο σύζυγος της αδελφής του δράστη είπε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο του, όπως όλα τα ζευγάρια μετά από 20 χρόνια συμβίωσης.

Αφορμή για τον μοιραίο καυγά στάθηκαν κάποια μηνύματα που φέρεται να έλαβε η 36χρονη στο Facebook, τα οποία παρερμηνεύθηκαν από τον δράστη.

Η 36χρονη ήθελε να πάρουν διαζύγιο, αλλά εκείνος αντιδρούσε. Αγαπούσε την γυναίκα του και λάτρευε την οικογένειά του.

Δούλευε από το πρωί ως το βράδυ για να προσφέρει στην οικογένειά του. Ωστόσο, πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατούσε και, μάλιστα, αυτός ήταν ο λόγος της απόπειρας αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό.

«Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε» είπε ο γαμπρός του 40χρονου.

«Έβλεπα περιπολικό και κρυβόμουνα»

Σύμφωνα με πληροφορίες αφού οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Μαγνησίας στον Βόλο περιέγραψε στους αστυνομικούς τι έγινε το πρωί της Παρασκευής και τι έκανε μετά τη δολοφονία:

«Το πρωί της Παρασκευής τσακωθήκαμε και μου είπε ότι με έχει απατήσει και θα συνεχίσει να το κάνει. Τότε θόλωσε και άρχισα να την κυνηγάω. Αφού τη χτύπησα, άρχισα να περιπλανιέμαι. Όταν έβλεπα κάποιο περιπολικό να περνάει, προσπαθούσα να κρύβομαι. Έβλεπα το μπλε χρώμα του φάρου και κρυβόμουν. Το βράδυ το πέρασα σε ένα παλιό πάρκινγκ. Δεν έφαγα τίποτα και το μόνο που κατάφερα, ήταν να βρω ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό για να πιώ. Δεν είχα σκεφτεί τι θα κάνω και που θα πάω μετά».

Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί το φονικό όπλο, ένα αιχμηρό εργαλείο ψησταριάς, με το οποίο σκότωσε την 36χρονη ενώ όπως διαπιστώθηκε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία φρόντισε να αλλάξει ρούχα.

Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Επίσης με διατάχθηκε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε εξιτήριο από το ψυχιατρείο όπου είχε οιδηγηθεί με εισαγγελική εντολή μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.