Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο γυναικοκτόνος στον Βόλο – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00 έλαβε ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασε ο γυναικοκτόνος σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

Στον 40χρονο απαγγέλθηκε η κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρει το MEGA, από το προανακριτικό υλικό προέκυψε ότι υπήρξαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

<br />

Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα δύο εισαγγελικές παραγγελίες, με τη μία να αφορά τα παιδιά του και το τι θα απογίνουν. Μέχρι στιγμής τα τρία παιδιά παραμένουν με συγγενείς από την πλευρά της μητέρας.

Έχει γίνει κατ’επείγουσα παραγγελία από την εισαγγελία για κοινωνική έρευνα, από το τμήμα κοινωνικής προστασίας του δήμου, για την διερεύνηση του περιβάλλοντος που ζουν τα παιδιά.

Εισαγγελική παραγγελία υπάρχει και για τη νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο.

Αμίλητος ο γυναικοκτόνος στον Βόλο

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή, αναφέρει το gegonota.news.

Η μεταγωγή του στον εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το στυγερό έγκλημα

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και τράπηκε σε φυγή. Το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στη 16χρονη κόρη τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο καβγάς ξεκίνησε στο διαμέρισμα και συνεχίστηκε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου η γυναίκα προσπάθησε μάταια να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στα πλευρά, ενώ έφερε και κακώσεις από την πτώση της σε τζαμαρία. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρή.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στα τέλη Ιουνίου. Παραμένει για την ώρα άγνωστο πώς και γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Διαρκείς εντάσεις στην οικογένεια

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.