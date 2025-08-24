Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον εισαγγελέα σήμερα ο δράστης – Αμετανόητος μετά την αδιανόητη πράξη του

Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος και συνελήφθη χθες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι που διέπραξε το έγκλημα.

Αμετανόητος ο γυναικοκτόνος στον Βόλο

Ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο επί της οδό Ευρυπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμάτων, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Κάτοικος της περιοχής τον εντοπίσε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.

Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους, αναφέρει η ΕΡΤ. Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να προβεί σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.

«Να σαπίσει στη φυλακή»

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει», είπε η μία από τις αδερφές της 36χρονης, δείχνοντας απέραντη οργή για τον 40χρονο που της στέρησε τη ζωή, τραγικά και πρόωρα.

Η Ιωάννα μίλησε για μια εφιαλτική ζωή στα χέρια του και περιέγραψε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ την κόλαση που βίωνε η αδερφή της. «Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ηταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση…», είπε.

Το παρελθόν του δράστη

Ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης ήταν γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα.