Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που έπεσε θύμα γυναικοτονίας στον Βόλο, την ώρα που ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να είναι άφαντος.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών με την αδικοχαμένη μητέρα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η 36χρονη βρήκε τραγικό θάνατο από το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο την χτύπησε ο 40χρονος σύζυγός της στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Μάρτυρες στο σοκαριστικό σκηνικό ήταν τα παιδιά, τα οποία έτρεξαν στις σκάλες πίσω από τον μαινόμενο πατέρα τους.

«Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ» έγραψε η κόρη της 36χρονης

Ο 40χρονος δράστης κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κορμί του θύματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ξεψυχήσει αμέσως. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους.

Γυναικοκτονία: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Εν τω μεταξύ, άφαντος παραμένει ο 44χρονος δράστης, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από τις κάμερες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια. Είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Εξάλλου, στις 27 Ιουνίου είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Την επόμενη ημέρα με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

«Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», λέει ο θείος του 40χρονου που μίλησε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί. «Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» ανέφερε μεταξύ άλλων.