newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 40χρονο – Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες
Ελλάδα 23 Αυγούστου 2025 | 08:17

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 40χρονο – Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες

Πού εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκεται - Ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η αφορμή για τη γυναικοκτονία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Άφαντος παραμένει ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από τις κάμερες. Η γυναικοκτονία, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, σημειώθηκε μπροστά στα παιδιά του ζευγαριού.

Ο δράστης ενδέχεται να έχει βάλει τέλος στη ζωή του λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων του

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια. Είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Εξάλλου, στις 27 Ιουνίου είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Την επόμενη ημέρα με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

«Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», λέει ο θείος του 40χρονου που μίλησε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

«Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν είχε ή όχι προβλήματα δεν το γνωρίζω. Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του».

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση

Ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης συζύγου του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά τη γυναικτονία που διέπραξε.

Η τοπική κοινωνία του Βόλου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ η Αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Είχε εμμονή με τη γυναίκα του

«Σήμερα, φαίνεται ότι ο 40χρονος είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, πίστεψε ότι έγραφε ένα μήνυμα σε κάποιον», αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία. «Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μάλιστα, στις καταθέσεις τους, τα παιδιά έκαναν αναφορά και στα προβλήματα που είχε ο πατέρας τους με τα ναρκωτικά. Ο 40χρονος στο παρελθόν είχε συλληφθεί 3-4 φορές για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Τότε φυλακίστηκε για δύο μήνες».

Από τότε φαίνεται να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα σε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στέκεται μπροστά σε πολλές συσκευές ανίχνευσης μετάλλων σαν να αναζητούσε κρυμμένους θησαυρούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα
Ελλάδα 22.08.25

Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα

Αφορμή του επεισοδίου φαίνεται να ήταν οι κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο αδερφών - Τα σκάγια χτύπησαν και δύο άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22.08.25

Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο - «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου
Go Fun 23.08.25

Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν από τους πιο αγαπημένους του χαρακτήρες φορώντας μπανιερό

Σύνταξη
Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο φορ από τη Ζιμπάμπουε που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνιδη για το ματς της πρεμιέρας (23/8) με τον Βόλο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για γεμιστά
Cooking 23.08.25

Δύο συνταγές για γεμιστά

Μια παραδοσιακή και μια... εναλλακτική, αυτές οι συνταγές είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο