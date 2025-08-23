Άφαντος παραμένει ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από τις κάμερες. Η γυναικοκτονία, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, σημειώθηκε μπροστά στα παιδιά του ζευγαριού.

Ο δράστης ενδέχεται να έχει βάλει τέλος στη ζωή του λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων του

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια. Είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Εξάλλου, στις 27 Ιουνίου είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Την επόμενη ημέρα με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

«Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», λέει ο θείος του 40χρονου που μίλησε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

«Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν είχε ή όχι προβλήματα δεν το γνωρίζω. Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του».

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση

Ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης συζύγου του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά τη γυναικτονία που διέπραξε.

Η τοπική κοινωνία του Βόλου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ η Αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Είχε εμμονή με τη γυναίκα του

«Σήμερα, φαίνεται ότι ο 40χρονος είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, πίστεψε ότι έγραφε ένα μήνυμα σε κάποιον», αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία. «Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μάλιστα, στις καταθέσεις τους, τα παιδιά έκαναν αναφορά και στα προβλήματα που είχε ο πατέρας τους με τα ναρκωτικά. Ο 40χρονος στο παρελθόν είχε συλληφθεί 3-4 φορές για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Τότε φυλακίστηκε για δύο μήνες».

Από τότε φαίνεται να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα σε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στέκεται μπροστά σε πολλές συσκευές ανίχνευσης μετάλλων σαν να αναζητούσε κρυμμένους θησαυρούς.