Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το ξέσπασα της 18χρονης κόρης – «Για μένα πέθανε και αυτός, θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, θέλησε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει για όσα νιώθει μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας της από τον ίδιο τον πατέρα της.

Μίλησε αποκλειστικά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ και τα λεγόμενά της ήθελε να μεταφερθούν, να γίνουν γνωστά.

Η φωτογραφία της μητέρας της στο κινητό

Κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και σε αυτό κοιτούσε και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

Ανάμεσα σε λυγμούς το νεαρό κορίτσι, σε ένα σημείο πιο μακριά από τα ανήλικα αδελφάκια της, έλεγε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ:

«Θα του πω ντροπή»

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Τα έλεγε σαν χείμαρρος η 18χρονη Κατερίνα, με τα συναισθήματά της να είναι ανάμικτα και το κλάμα της γοερό. Όμως, έλεγε ότι ήθελε να τα πει και να ακουστούν.

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη με τσακισμένη την καρδούλα της από την τραγωδία.

Να σαπίσει στη φυλακή

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει», είπε η μία από τις αδερφές της 36χρονης, η Ιωάννα, τρέμοντας, θρηνώντας την απώλεια της αγαπημένης της Μαριόλα, αλλά και δείχνοντας απέραντη οργή για τον 40χρονο που της στέρησε τη ζωή, τραγικά και πρόωρα.

Η Ιωάννα μίλησε για μια εφιαλτική ζωή στα χέρια του και περιέγραψε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ το κολαστήριο της αδερφής της. «Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ηταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση…», είπε και σταμάτησε να μιλά, κρατώντας το στόμα της για να μην βγουν οι κραυγές του πόνου για την ασύλληπτη τραγωδία.

Μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 36χρονη, ένα κεράκι αναμμένο και ένα λουλούδι άφησε η οικογένειά της. Στο σημείο, όπου έληξε με τον χειρότερο τρόπο, το μαρτύριο που βίωνε η 36χρονη.