Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου δράστη της άγριας δολοφονίας στον Βόλο έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στις εικόνες που κατέγραψε περίοικος με το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται ο δράστης με χειροπέδες να οδηγείται από τους αστυνομικούς στο όχημα της ασφάλειας.

Βίντεο ντοκουμέντο

Δείτε το βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ στο δελτίο ειδήσεων.

Ο δράστης εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο οικοπεδικό χώρο επί της οδού Ευριπίδου μόλις 5 λεπτά απόσταση με τα πόδια από το σπίτι του, εκεί που χθες σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του.

Περίοικος τον είδε να είναι ξαπλωμένος κάτω από θάμνους και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντα ότι μάλλον είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν. Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση ενώ φαινόταν καταβεβλημένος.

«Καλά της έκανα»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης κατά τη σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Μάλιστα σύμφωνα το taxydromos.gr ο 40χρονος έλεγε ότι «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε» και ότι «δεν μετανιώνω για τίποτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε από την πολυκατοικία μετά τις θανάσιμες μαχαιριές στη γυναίκα του. Είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.