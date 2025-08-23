Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου – Αμετανόητος ο δράστης έλεγε «καλά της έκανα»
Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που αστυνομικοί βάζουν χειροπέδες στον συζυγοκτόνο - Αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος
- Εντοπίστηκε το πρόβλημα στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου - «Τα λύματα δεν κατέληγαν στη θάλασσα» λέει ο δήμος
- Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
- «Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
- Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου δράστη της άγριας δολοφονίας στον Βόλο έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.
Στις εικόνες που κατέγραψε περίοικος με το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται ο δράστης με χειροπέδες να οδηγείται από τους αστυνομικούς στο όχημα της ασφάλειας.
Βίντεο ντοκουμέντο
Δείτε το βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ στο δελτίο ειδήσεων.
Ο δράστης εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο οικοπεδικό χώρο επί της οδού Ευριπίδου μόλις 5 λεπτά απόσταση με τα πόδια από το σπίτι του, εκεί που χθες σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του.
Περίοικος τον είδε να είναι ξαπλωμένος κάτω από θάμνους και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντα ότι μάλλον είναι ο δράστης της δολοφονίας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν. Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση ενώ φαινόταν καταβεβλημένος.
«Καλά της έκανα»
Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης κατά τη σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.
Μάλιστα σύμφωνα το taxydromos.gr ο 40χρονος έλεγε ότι «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε» και ότι «δεν μετανιώνω για τίποτα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε από την πολυκατοικία μετά τις θανάσιμες μαχαιριές στη γυναίκα του. Είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.
- Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
- Η Doja Cat αφήνει το ραπ και κατευθύνεται προς την ποπ του ’80 – «Το βλέπουν σαν να είναι ποδόσφαιρο»
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου – Αμετανόητος ο δράστης έλεγε «καλά της έκανα»
- Εύβοια: Παπάς «κλέβει την παράσταση» σε πανηγύρι [βίντεο]
- Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (pic)
- Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις