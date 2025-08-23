Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στο Βόλο – Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του και δεν έφερε καμία αντίσταση

Χειροπέδες στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στο Βόλο, πέρασαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γυναικοκτόνος συνελήφθη στο κέντρο του Βόλου, όπου κρυβόταν σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο.

Κρυβόταν κοντά στο σπίτι του

Συγκεκριμένα ο 40χρονος βρέθηκε σε έναν οικοπεδικό χώρο που παλιά ήταν πάρκινγκ πίσω από θάμνους, στη διασταύρωση των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου.

Το σημείο είναι αρκετά κοντά στο σπίτι του, εκεί όπου χθες σκότωσε τη γυναίκα του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίοικοι τον είδαν ξαπλωμένο από τα μπαλκόνια τους και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Όπως ανέφεραν αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση την ώρα της σύλληψής του και ήταν φανερά καταβεβλημένος.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 40χρονο από το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του 40χρονου, ο οποίος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο -καθώς έχει συλληφθεί και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά- του είχαν ζητήσει να παραδοθεί στις Αρχές.

Είχε ψυχιατρικά προβλήματα

Ο 40χρονος είχε προσπαθήσει στις 27 Ιουνίου να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Την επόμενη ημέρα με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

«Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», είπε ο θείος του 40χρονου που μίλησε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ»

Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στον Βόλο, την ώρα που ο 40χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να είναι άφαντος.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών με την αδικοχαμένη μητέρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 166 και την Άμεση Δράση είχε τηλεφωνήσει η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια της οποίας ο πατέρας της μαχαίρωσε δύο φορές την άτυχη 36χρονη, ενώ την πέταξε και πάνω στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στο Βόλο.