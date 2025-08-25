Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στον Βόλο μετά την άγρια γυναικοκτονία, με θύμα μια 36χρονη μητέρα 4 παιδιών και δράστη τον 40χρονο σύζυγό της. Ο 40χρονος το πρωί της Κυριακής εμφανίστηκε στον εισαγγελέα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι είπε στην κόρη του ο 40χρονος

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, το πρωί της Παρασκευής μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, στο διαμέρισμά τους στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι όπου διέπραξε το άγριο έγκλημα

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η 18χρονη κόρη του συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγο μετά τη σύλληψή του. «Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να της είπε ο 40χρονος, ο οποίος όταν συνελήφθη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας μιλώντας στο STAR είπε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», πρόσθεσε.

Σήμερα Δευτέρα 25/8, αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει μεταφερθεί η σορός της.