Σοκάρουν τα όσα λέει η αδερφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους στον Βόλο.

Μιλώντας στον Alpha η αδερφής της άτυχης γυναίκας καταφέρεται κατά του δράστη της άγριας δολοφονίας και συγκλονίζει με τα όσα αποκαλύπτει για την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χρονου.

«Έγινε κακοποιητικός όταν έκανε τα παιδιά»

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», ανέφερε η αδερφή του θύματος.

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», τόνισε και συνέχισε λέγοντας ότι «την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά».

«Φοβόταν να τον χωρίσει»

Σύμφωνα με την αδερφή ο φόβος για τη ζωή των παιδιών της εμπόδιζαν την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

«Αυτό είναι το φταίξιμό μας. Έλεγα στην αδερφή μου να τον χωρίσει αλλά φοβόταν», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Από την μεριά