Διεκόπη πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής από την πλευρά του κατηγορούμενου με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 10/10/2025.

Καρέ – καρέ η άγρια δολοφονία

Η δολοφονία της 41χρονης είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τόσο για τη σκληρότητά της όσο και γιατί η γυναίκα είχε βρεθεί σε ξενοδοχείο προκειμένου να ηρεμήσει μακριά από τον πρώην σύντροφό της.

Όμως εκείνος την ακολούθησε, την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο και την χτύπησε μέχρι θανάτου…

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», φαίνεται ο δράστης να ρίχνει κλωτσιά στο κεφάλι της άτυχης γυναίκας, η οποία σωριάζεται στο έδαφος. Οταν συνειδητοποιεί τι έχει γίνει, ο ίδιος την ανασηκώνει και την ταρακουνάει, χωρίς όμως η Γαρυφαλλιά να συνέρχεται.

«Περιμένουμε να δικαιωθεί η αδερφή μας»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η αδελφή της 41χρονης δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».