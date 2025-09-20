Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Σοκαριστικές εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό της 41χρονης Γαρυφαλλιάς – Ξεκινάει η δίκη

Τη Δευτέρα, στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, ανοίγει η αυλαία της δίκης για τη γυναικοκτονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς που έχασε τη ζωή της τον περασμένο χρόνο, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε έξω από ξενοδοχείο στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

Η 41χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε στο ξενοδοχείο σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί και να βρει ηρεμία, μακριά από τον πρώην σύντροφό της. Ο δράστης, ωστόσο, την ακολούθησε, την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο και την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», φαίνεται ο δράστης να χτυπά την άτυχη γυναίκα, η οποία σωριάζεται στο έδαφος. Οταν συνειδητοποιεί τι έχει γίνει, ο ίδιος την ανασηκώνει και την ταρακουνάει, χωρίς όμως η Γαρυφαλλιά να συνέρχεται.

«Περιμένουμε να δικαιωθεί η αδερφή μας»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η αδελφή της 41χρονης δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

Ως μητέρα τριών κοριτσιών, η αδερφή της Γαρυφαλλιάς στέλνει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες να μη σιωπούν απέναντι στη βία. «Πρέπει να μιλούν, να μη δέχονται συμπεριφορές που τις κάνουν να νιώθουν ανασφάλεια. Ολες οι κοπέλες πρέπει να αναγνωρίζουν από την αρχή τα σημάδια. Η ζήλια δεν είναι αγάπη. Ενας άνθρωπος που μας απομονώνει από φίλους και συγγενείς δείχνει τι θα ακολουθήσει» σημειώνει.

Παράλληλα, κάλεσε την κοινωνία να μην αδιαφορεί: «Ο κόσμος που ακούει μια κακοποίηση, είτε από ένα μπαλκόνι είτε στον δρόμο, πρέπει να κάνει αναφορά και όχι να εθελοτυφλεί».